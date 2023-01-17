Kırbıyık Holding Stadı'nda saat 20.30'da başlayan müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.

Galatasaray, 16. dakikada Nelsson ile 1-0 öne geçti. 38. dakikada Mertens farkı 2'ye çıkardı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadelede 90 dakikada eşitlik olması durumunda 15’er dakikalık iki uzatma oynanacak. Burada da eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları turu geçen takımı belirleyecek.

Corendon Alanyaspor, saha avantajını kullanarak tur vizesini almak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Galatasaray ise Alanyaspor karşısında kazanarak Türkiye Kupası'nda da yoluna devam etmek istiyor.

İki takımın kupa yolu

Türkiye Kupas'ın 4. turda dahil olan Alanyaspor, Sakaryaspor ve Eyüpspor'u yenerek adını son 16'ya yazdırdı.

Geçen sezon Süper Lig'i 13. bitirdiği için kupaya 3. turdan başlayan Galatasaray, ilk olarak TFF 2. Lig ekibi GMG Kastamonuspor'u, 4. turda, TFF 3. Lig temsilcisi Yeşilyurt DÇ Ofspor'u ve 5. turda Spor Toto 1. Lig takımı Ankara Keçiörengücü'nü yenerek son 16 turuna yükseldi.

Galatasaray ile Alanyaspor arasında Süper Lig'de yapılan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Volkan Bayarslan, Ekrem Kan, Samet Çiçek.

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Balkovec, Umut Güneş, Efecan Karaca, Zinedine Ferhat, Efkan Bekiroğlu, Yusuf Özdemir, Lusamba, Eduardo.

Galatasaray: Okan Kocuk, Duboisi, Emre Taşdemir, Nelsson, Emin Bayram, Midtsjo, Berkan Kutlu, Rashica, Mertens, Yunus Akgün, Gomis.

Goller: Dk. 16 Nelsson, Dk. 38 Mertens (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 43 Eduardo (Corendon Alanyaspor)