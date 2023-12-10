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Spor
AA 10.12.2023 14:47

Alanyaspor 89'da güldü

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Alanyaspor’u ağırlayan İstanbulspor, rakibine 1-0 mağlup oldu.

Alanyaspor 89'da güldü
[DepoPhotos]

Ligin son iki sırasını ilgilendiren maçta İstanbulspor, Corendon Alanyaspor'la Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaştı.

Her iki takım içinde kritik öneme sahip olan mücadelede Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü Joao Novais 89. dakikada penaltıdan kaydetti.

Üst üste ikinci yenilgisini alan İstanbulspor 8 puanla son sırada kalırken puanını 14'e yükselten Alanyaspor alt sıralardan kurtulmak adına önemli bir galibiyet aldı.  

Karşılaşmanın Önemli Anları

17. dakikada Corendon Alanyaspor gole çok yaklaştı. Orta alandan ceza sahasına doğru ilerleyen Oğuz Aydın'ın kaleyi cepheden gören şutunda, top az farkla direğin dibinden dışarıya gitti.

40. dakikada Corendon Alanyaspor bir kez daha gole yaklaştı. Ceza yayı gerisinden Sisto'nun şutunda kaleciden dönen topu defansta Okan Erdoğan uzaklaştırdı.

43. dakikada bu kez İstanbulspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Duhaney'in ortasında penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselemeyen Ndao'nun yaptığı etkisiz kafa vuruşunda, ceza alanından uzaklaşan meşin yuvarlağı rakip savunma kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

Öte yandan İstanbulspor'da 100. resmi maçına çıkan Valon Ethemi'ye müsabaka öncesi kulüp başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu tarafından plaket takdim edildi.

54. dakikada Jackson Kenio topu sürükleyerek ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunu çekti, kaleci Ertuğrul topu çeldi.

54. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Oğuz Aydın’ın sert şutunda kaleci Alp Arda gole izin vermedi.

69. dakikada sağ taraftan Augusto’nun ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen Carlos Eduardo’nun kafa vuruşunda top kalenin üzerinden dışarıya gitti.

86. dakikada ceza sahası içinde Traore'nin Lima'ya müdahalesi neticesinde oyunu devam ettiren hakem Cihan Aydın, VAR uyarısıyla yaptığı inceleme sonrasında penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 89. dakikada penaltıda topun başına geçen Novais'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Konuk ekip karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı.

İstanbulspor: Alp Arda, Demeaco Duhaney, Simon Deli, Okan Erdoğan, Ali Yaşar (Vefa Temel dk. 90), Florian Loshaj, Muammer Sarıkaya, Alassane Ndao (Mendy Mamadou dk. 78), Valon Ethemi (Sambissa dk. 78), Jackson Kenio (Vorobjovas dk. 61), Emir Kaan Gültekin (Traore dk. 78)

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Augusto (Florent Hadergjonaj dk. 90+6), Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Joao Novais (Fatih Aksoy dk. 90+6), Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Sisto (Leroy Fer dk. 65), Cordova (Carlos Eduardo dk. 65)

Gol: Joao Novais (dk. 89 pen.)

Sarı kartlar: Vorobjovas (İstanbulspor) Richard, Joao Novais (Alanyaspor)

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Ok, Serkan Çimen

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