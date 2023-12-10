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Spor
AA 10.12.2023 14:36

Galatasaray Kadın Judo Takımı Avrupa'da bronz madalya kazandı

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Galatasaray Kadın Judo Takımı, bronz madalyanın sahibi oldu.

Galatasaray Kadın Judo Takımı Avrupa'da bronz madalya kazandı
[Fotograf: AA]

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'da gerçekleştirilen ve judonun şampiyonlar ligi olarak da adlandırılan Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye'yi kadınlarda Galatasaray ile Denizli Büyükşehir Belediyespor temsil etti.

Galatasaray Kadın Judo Takımı, organizasyonda Avrupa üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Denizli Büyükşehir Belediyespor ise repesaj mücadelesinde Sırbistan'ın RedStar takımına yenildi.

Türkiye Judo Federasyonu, başarılarından ötürü sporcuları ve teknik heyeti kutladı.

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