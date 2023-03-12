Kulüpten yapılan açıklamada, kazanın dün oynanan Yeşilyurt Ofspor müsabakası dönüşü saat 04.20'de Alanya girişindeki Ulaş mevkisinde meydana geldiği bildirildi.

Kazada teknik direktör ve yardımcısı ile 13 futbolcunun yaralandı.

"Yaralıların kaza sonrası bölgedeki hastanelere nakilleri yapılmış, tedavilerine başlanmıştır. Hepimizi derinden üzen bu ağır kazada şükürler olsun ki can kaybımız yoktur. Bir oyuncumuzun Akdeniz Üniversitesi Hastanesine ameliyat için sevki yapılmış olup, diğer bir oyuncumuz da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata alınmıştır. Diğer oyuncularımızın ve teknik ekibimizin tedavileri ise devam etmektedir."

Armoni Alanya Kestelspor, dün TFF 3.lig 2. Grup'ta deplasmanda karşılaştığı Ofspor'u 1-0 mağlup etmişti.