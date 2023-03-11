Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası elemelerinde milli sporculardan Bilge Tarhan atlama masasında 12,78 puanla 4., Bengisu Yıldız 12,53 puanla birinci yedek, Sevgi Seda Kayışoğlu asimetrik paralelde 13,03 puanla 7. olarak finallere kalmıştı.

Bugün finallerde yarışan ay-yıldızlı sporculardan Bilge Tarhan atlama masasında 12,81 puanla 4., Bengisu Yıldız 12,58 puanla 8., Sevgi Seda Kayışoğlu asimetrik paralelde 12,96 puanla 7. sırayı elde etti.

Halka elemelerinde 14,23 puanla 4. olarak finale yükselen Mehmet Ayberk Koşak ise 14,23 puanla organizasyonu 6. sırada tamamladı.