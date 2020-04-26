Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sabah Gazetesine konuştu.

"Abdullah Avcı'ya hep destek olduk. Ancak talihsiz sonuçlar hocanın moralini bozdu. Ayrılık iki taraf için de doğru oldu. Taraftarımız, Sergen Yalçın'ın futbol kariyerinde kulübümüzde çok önemli işler başarması sebebiyle her daim Sergen hocaya karşı istekli oldu. Hocamız geldiğinden beri gösterilen performanstan memnunuz. Şu anki tablo Beşiktaş'a gelmesinin doğru olduğunu gösteriyor."

"Başarısızlığa ve ekonomik çöküntüye sebep oldu"

Başkan Çebi, idari ve mali konularla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Çebi, Beşiktaş'ta sorunların başlangıcı olarak 2016'da şampiyonluktan önce yapılan seçimi işaret etti.

"Şampiyonluk fotoğrafı emek verenlerin olmadığı, emek vermeyenlerin olduğu bir adaletsizlik portresine dönüştü. Transferde yüksek maliyetli, katkısı olmayan ve yaşlı oyuncular tercih edildi. Bu da başarısızlığa ve ekonomik çöküntüye sebep oldu."

"Bana husumet duymalarını anlamakta güçlük çekiyorum"

Ahmet Nur Çebi, kulüpte bağımsız denetimlerin sürdüğünü söyledi.

"Kimin ne kusuru varsa... Ki buna bizler de dahiliz. Karşılığını Beşiktaş'a ödemek durumunda olacak. Kimi çevreler bunu bir intikam hesaplaşması olarak görüyor. Ben başlattığım için incelemenin içinde yer alan eski yöneticilerin bana husumet duymalarını anlamakta güçlük çekiyorum."