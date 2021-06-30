Ahmed Kutucu'nun menajeri Ersin Akan, 21 yaşındaki oyuncunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Schalke'nin Bundesliga 2'ye düşmesi nedeniyle genç hücum oyuncusunun takımından ayrılacağını vurgulayan Ersin Akan, "Ahmed Kutucu'nun Schalke ile 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Schalke de 2'nci Lig'e düştü. Ahmed Kutucu, milli takımda da sürekli forma giymek istiyor ve bu nedenle Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda oynamak istiyor." dedi.

Kutucu'nun genç yaşına rağmen farklı bölgelerde görev alarak önemli tecrübeler elde ettiğini dile getiren Akan, "Bundesliga'da 45 maça çıkmış, goller atmış, asistler yapmış bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi, A Milli Takım'a kadar yükseldi. Teklifler de geliyor. Ahmed Kutucu'yu gelecek sezon Süper Lig'de izleyeceğiz" diye konuştu.