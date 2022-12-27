Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen Afrika Kıtası'nın ilk ülkesi olmayı başaran Fas, futbol başta olmak üzere elde ettiği sportif başarılarla adından söz ettirdi.

Afrika Kıtası'nda milli takım düzeyinde ve kulüpler bazında başarılı bir grafik sergileyen Fas, spordaki başarısını üst seviyelere çıkarabilmek için çalışmalar yapıyor.

Spora ciddi yatırım yapan Fas hükümeti, ülkenin spor adamlarının dünya federasyonlarının yönetimlerinde yer almaları için destek veriyor.

Fas'ın 2022 yılında futboldaki başarısı

Katar 2022 FIFA Dünya Kupası'nda 4. sırada yer alması, Fas'ın 2022'deki en önemli başarısı olarak dikkati çekiyor.

Mayıs 2022'de Fas’ın Vidad futbol takımı, Kazablanka'daki final maçında Mısır'ın El-Ehli takımını 2-0 mağlup ederek Şampiyon Kulüpler Kupası'nı elde etti.

Fas'ın bir başka futbol kulübü RS Berkane, Güney Afrika'dan Orlando Pirates'i normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 biten maçta finalde penaltılarda 5-4 üstünlük sağlayarak Afrika Konfederasyon Kupası'nı kazandı.

Eylül 2022'de RS Berkane, başkent Rabat'ta oynanan maçta Vidad’ı 2-0 mağlup ederek Afrika Süper Kupası'nı kazandı.

Fas Milli Futbol Takımı, 2022'de Arap Kupası'nı ve Kıta Ligi şampiyonluğunu kazandı. Fas Kadın Milli Futbol Takımı da Afrika Uluslar Kupası'nda ikinci oldu.

FAR Rabat Kadın Futbol Kulübü, 2022're ilk kez Afrika Kadınlar Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı.

Fas'ın 17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Arap Kupası'nda ikinci, 18 Yaş Altı Milli Takımı da Akdeniz Oyunları'nda üçüncü sırada yer aldı.

Faslı sporcuların futbolun dışındaki branşlarda mücadelesi

Konya'da 9-18 Ağustos 2022 tarihlerinde düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda Faslı sporcular, 13 altın, 14 bronz ve 34 bronz olmak üzere toplam 61 madalya elde etti. Fas oyunları genel klasmanda altıncı sırada tamamladı.

Fas, Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 2022 Akdeniz Oyunları'nda ise çeşitli spor dallarında 3'ü altın olmak üzere 33 madalya kazanarak 14. sırada yer aldı.

Atletizmde Sufyan El-Bakali, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 3000 metre engelli koşuda altın madalya kazandı.

Faslı spor adamları dünya federasyonlarının yönetimine girdi

Afrika ülkesi Fas'ta spor adamları dünya federasyonlarının yönetiminde de söz sahibi oluyor.

Faslı spor adamı Nawal El Moutawakel Uluslararası Olimpiyat Komitesinde (IOC), Bouchra Hajij de Uluslararası Voleybol Federasyonları Birliği (FIVB) yönetiminde yer alıyor.

Kraliyet Futbol Üniversitesi Başkanı Faslı Fouzi Lakjaa, Afrika kıtasını temsilen FIFA Konseyi üyeliği görevisinde bulunuyor. Fouzi Lakjaa daha önce Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) ikinci başkan yardımcılığının yanı sıra birçok kıtasal ve uluslararası futbol organlarında ve komitelerinde görev üstlendi.

Ayrıca Fawzi Lakjaa, CAF Finans Komitesi Başkanlığı, Afrika Futbol Konfederasyonu Kulüpler Komitesi Başkan Yardımcılığı ve FIFA Yönetişim Komitesi üyeliği görevlerinde bulundu.

Fas Kraliyet Herkes İçin Spor Üniversitesi Başkanı Nezha Bidwan, Uluslararası Herkes İçin Spor Federasyonunun Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Faslı spor adamı Nawal El-Mutewekil, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) Konseyi üyeliğinde görev aldı.

Fas Kraliyet Kurtuluş Üniversitesi Başkanı Mohamed Ali Ghorbal, 2021-2024 dönemi için Afrika Kurtuluş Birliği Başkanı oldu.

Muhammed Ali Ghorbal ayrıca Uluslararası Kurtarma Federasyonu Birinci Başkan Yardımcısı ve Finans Komitesi Başkanı seçildi.

Afrika Olimpiyat Ulusal Komiteleri Birliği Yönetim Ofisi, Faslı Bouchra Hajjij'i Kalkınma Komitesi üyesi olarak atadı.

Fas Kraliyet Bisiklet Üniversitesi Başkanı Mohamed Belmahi, Mart 2021'de Uluslararası Bisiklet Birliği'nin Afrika bölgesi İcra Ofisi üyeliğine getirildi.

Fas Kraliyet Judo ve Dövüş Sanatları Üniversitesi Başkanı Chafik El Kettani El Hamidi, Afrika Judo Federasyonunda saymanlık görevini üstlendi.

Fas Kraliyet Kickboks, Muay Thai, Safat ve Benzeri Sporlar Federasyonu Başkanı Abdel Karim El-Hilali, Akdeniz Kickboks Federasyonu Başkan Yardımcılığına seçildi.

Fas Kraliyet Tekvando Federasyonu Başkanı Faslı İdris El-Hilali de Uluslararası Oyun Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi oldu.

Fas'ta 312 bin lisanslı sporcu buluyor

Fas'ta 2022'de 26'sı kadın olmak üzere 57 spor dalında sporcu sayısı yaklaşık 312 bine ulaştı. Spor Bakanlığı, 2022 yılında 41 ilde çeşitli spor dallarında çok sayıda turnuva düzenledi.

Fas'ta Spor Bakanlığı yakın stadyumlar (mahallelerde oyun alanları) inşa etmek için yılda 150 milyon dirhem (15 milyon dolar) tahsis etti.

Hükümet, 2023 yılında 1,8 milyarı yatırım olmak üzere spor sektörüne 2 milyar dirhem (200 milyon dolar) bütçe ayırdı. Fas, Gine'den alınan 2025 Afrika Uluslar Kupası'nı düzenlemek için aday oldu.