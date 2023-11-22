Aerobik cimnastikte genç sporculardan tarihi başarı

Türkiye'de ilk kez düzenlenen 13. Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası 17-19 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlendi.

İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda yapılan şampiyonada 21 ülkeden 398 sporcu mücadele etti. 3 gün boyunca süren organizasyonda Türkiye'yi 36 sporcu temsil etti.

3 gün boyunca yarışmaları tribünden takip eden seyirciler, sahneye çıkan milli sporculara alkış ve tezahüratlarla destek oldu.

Yurt dışından gelip yarışmayı izleyen seyirciler de ülkelerini temsil eden sporcuları bayraklar ve sloganlarla destek verdi.

Genç sporculardan tarihi başarı

Şampiyonada genç sporcularımızdan tarihi bir başarı geldi. Busenaz Atmaca, Ekin Su Çevik ve Sıla Atçı'dan oluşan Gençler Trio takımımız, Romanya ve İspanya'nın ardından bronz madalya kazandı.

Şampiyonada Türkiye adına ilk madalyayı kazanan Gençler Trio'da Türkiye'yi temsil eden Busenaz Atmaca, Ekin Su Çevik, Sıla Atçı büyük mutluluk yaşadı.

"Çok gururlu ve mutluyuz"

Milli sporcular, ilk defa madalya kazındıkları için çok heyecanlı ve mutlu olduklarını söylediler.

"Takım olarak ilk Avrupa şampiyonamız. Çok gururluyuz. Çok mutluyuz bizi destekleyen herkese teşekkür ederiz. Yarışma en büyük hayalimizdi. Çok çalıştık, herkes gibi çok emek verdik. Şu anda 3'üncü olduk, çok gururlu ve mutluyuz. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederiz. Herkesi çok seviyoruz."

Hayri Eryürek: Çok daha güzel başarılar elde edeceğimize inanıyoruz

Madalya kazanan sporcuların antrenörü Hayri Eryürek, bugünü uzun zamandır beklediklerini ifade ederek gözyaşlarını tutamadı.

"Devletimize, milletimize böyle bir gurur yaşattığımız için mutluyuz. Kızlarımızı 4 yaşındayken aldık ve bugüne kadar verdikleri bir emek var ortada. Bize bu imkanları sağlayan federasyon başkanımıza ve devlet büyüklerimize çok teşekkür ederim. Evlatlarımız ailelerinden çok bizleri gördü. Birinci olmak için çıktık ama nasip böyleymiş dedik. Önümüzdeki yarışmalarda çok daha güzel başarılar elde edeceğimize inanıyoruz."

Suat Çelen: Amacımız Türkiye’nin organizasyon ülkesi olduğunu göstermek

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Cumhuriyetin 100. yılında Antalya’da 3 tane büyük organizasyona ev sahibi yaptıklarını belirtti.

"İlk olarak Artistik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası, ardından Artistiklik Cimnastik Büyükler Avrupa Şampiyonası’nı organize ettik. Son olarak da gem gençler hem de büyükler Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nı düzenledik. Amacımız Türkiye’nin organizasyon ülkesi olduğunu göstermek. İkinci amacımız Türkiye cimnastiğinin Antalya’da yapılan bu tesisle tüm Avrupa’ya ve Dünya’ya göstermekti. Diğer branşlarda nasıl Antalya’da spor turizmi yapılıyor istiyoruzki tüm dünya ülkeleri Antalya’ya gelsinler ve büyük şampiyonalara buradan hazırlanıp gitsinler. Burayı kamp merkezi haline getirmek istiyoruz."

"Şampiyona yeni Ayşe Begümlerin çıkacağını gösterdi"

Başkan Çelen, alt yapılardan yeni Ayşe Begüm Onbaşıların geldiğini söyledi.

"Aerobikte Ayşe Begüm Onbaşı ile dünya starı bir ülke olduk. Aerobikte çok iyi gidiyoruz. Altyapılarımız çok genişledi. Her zaman diyordum aerobikte Türkiye’nin bir uluslararası turnuvaya ihtiyacı var. İşte sporcularımızla bunu burada gösterdik. İlk defa bireyselde alınan madalyalar geliyor. Artık alttan da genç sporcularımızın yeni Ayşe Begümlerin çıktığının göstergesi oldu. Sporcularımızı, hocamızı ve ailelerini yürekten kutluyorum. Sporcularımızı imkan verdiğimiz zaman neler başarabileceklerini gösterdiler. Tabi bu daha başlangıç inanıyorum ki büyükler kategorisine gidene kadar katıldıkları her yarışmada artık madalyanın en büyük ortağı olacaklar."

"Antalya’da organizasyon yapmak için artık biz değil onlar talep ediyor"

Başkan Suat Çelen, cimnastikte uluslararası organizasyonlar için Türkiye’de yapılması için talepler geldiğine dikkat çekti.

"Dünya Cimnastik Federasyonun aerobik komitesi Antalya’da bir sonraki dönemin kurallarını çalışıyorlar. Dünya cimnastiğinin aerobik branşının kuralları Antalya’da yazılıyor. Bu da çok önemli bize söyledikleri 3 tane Dünya Kupası olması gerekiyor. “Bir tanesini Antalya’da yapmak istiyoruz” diye bize başvuru yaptılar. Artık biz değil onlar talep etmeye başladılar. Biz de bakanlığımızdan izin alarak Portekiz ve Tokyo’da olan Dünya Kupası’nın bir serisini mart ayında Antalya’da sürekli yapacağız. Sporcularımızın her zaman podyumda olmasını sağlayacağız."

Öte yandan organizasyonda elemeleri geçerek finale kalan, büyükler tek kadınlar kategorisinde mücadele eden Ayşe Begüm Onbaşı ile gençler tek kadınlar finalinde yarışan Ekin Zeren Fırat sekizincilik elde etti.

Gençlerde aerodans takımı beşinci olurken, genç aerodans finalde yarışan Busenaz Ekşi, Hazal Aksüt, Defne Akbaş, Elifnaz Özmen, İlayda Göymen, Derin Yılmazkaraosmanoğlu, Bilgeniz Hekimoğlu ve Narin Doğan ise dördüncü oldu.

Tek erkeklerde İtalya’dan Davide Nacci birinci, yine İtalya’dan Francesco Sebastio ikinci İspanya’dan Miquel Mane üçüncü olurken, çiftler kategorisinde Bulgaristan’dan Borislava İvanova ve Hristo Manolov altın, İtalya’dan Matteo Falerave Lucrezia Rexhepi gümüş, Romanya’dan Darius Branda ve Daria Mihaiu bronz madalyanın sahibi oldu.

Büyükler Trio kategorisinde Fransa birinci, Romanya ikinci, İtalya üçüncülüğü kazanırken, Büyükler Grup kategorisinde İtalya birinciliği elde ederek Avrupa Şampiyonu olurken, Finlandiya ikinci, Macaristan ise üçüncü sırayı aldı.

Aerobik dans kategorisinde ise Macaristan birinci, Romanya ikinci, İtalya ise üçüncü oldu.

Organizasyona Türkiye’yi temsil eden 36 sporcunun isimleri şu şekilde: