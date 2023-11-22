Çok Bulutlu 3.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 22.11.2023 08:34

A Milli Futbol Takımı'nın uçağı Münih'e acil iniş yaptı

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılmayı daha önce garantileyen ve elemelerdeki son maçında Galler'le deplasmanda 1-1 berabere kalarak D Grubu'nu lider tamamlayan A Milli Futbol Takımı'nı taşıyan uçak, teknik direktör Vincenzo Montella'nın abisinin rahatsızlığı nedeniyle Almanya'nın Münih kentine indi.

A Milli Futbol Takımı'nın uçağı Münih'e acil iniş yaptı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, A Milli Futbol Takımı kafilesini Cardiff'ten İstanbul'a taşıyan uçağın, yolcular arasında yer alan Montella'nın abisi Emanuele Montella'nın rahatsızlığı nedeniyle Münih'e iniş yaptığı bildirildi.

Açıklamada, "A Milli Takım kafilesini Cardiff'ten İstanbul'a taşıyan uçak, yolcular arasında bulunan Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella'nın ağabeyi Emanuele Montella'nın rahatsızlanması üzerine tedbir amaçlı olarak Münih Havalimanı'na iniş yapmıştır." denildi.

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve Vincenzo Montella'nın, Emanuele Montella'nın detaylı muayenesine refakat etmek üzere, A Milli Takım doktoru ile uçaktan ayrıldığı aktarıldı.

ETİKETLER
A Milli Futbol Takımı Almanya
Sıradaki Haber
Son bilet Hırvatistan'ın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:04
Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi: Londra ve Paris'e gidiyor
08:48
Ulaştırma alanındaki AR-GE projelerine yüzde 100'e kadar destek
08:38
İsrail'in mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda en az dokuz kişi öldü
08:35
ABD'li genç seçmenin yüzde 70'i, Biden'ı onaylamıyor
08:33
Hatay'da ev yangını
08:41
Yurt genelinde aranan 2 bin 136 kişi yakalandı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar 47. gününde devam ediyor
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar 47. gününde devam ediyor
FOTO FOKUS
Aerobik cimnastikte genç sporculardan tarihi başarı
Aerobik cimnastikte genç sporculardan tarihi başarı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ