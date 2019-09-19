Btc Turk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, sarı-siyahlı takımın Süper Lig'deki performansı, transferlerin uyum süreci, Galatasaray maçı ve takımın hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Adil Gevrek, üçüncü sezonlarını geçirdikleri Süper Lig'de her zaman güzel işlere imza atmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Lige sahalarında Medipol Başakşehir'i 3-0 yenerek iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Gevrek, Trabzonspor ile Alanyaspor maçının ikinci yarısında iyi oynamalarına rağmen sahadan puansız ayrıldıklarını belirtti.

Gevrek, milli maçlar dolayısıyla lige verilen arayı verimli şekilde değerlendirdiklerini ve bunun meyvesini MKE Ankaragücü maçında aldıklarını anlatarak, "MKE Ankaragücü maçıyla kötü gidişatı sonlandırdık. Bu maçı unutarak önümüzdeki maçlara odaklandık." dedi.

"Elimizden geleni yapacağız"

Başkan Gevrek, yeni transferlerin takıma uyumunun son derece iyi olduğunu, ilerleyen süreçte daha iyi olacağını belirtti.

"Her geçen gün daha iyi oynayan, birbirine daha uyum sağlayan bir takımımız var. Bu hafta Galatasaray'ı konuk edeceğiz. Sahamızda oynayacağımız tüm maçları kazanmak istiyoruz. Galatasaray maçında da öyle olacak. İyi bir takıma sahibiz, saha ve taraftarımız önünde inşallah Galatasaray maçını kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Takımımız Sergen (Yalçın) hocamızın gözetiminde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karşılaşmadan en iyi sonuçla ayrılmak istiyoruz. Bunu başarabilecek güçteyiz."

Gevrek, UEFA Avrupa Ligi elemelerine katıldıkları için takımı erken oluşturduklarını vurgulayarak, "Yeni Malatyaspor'u Süper Lig'in ilk dört maçı değil de Avrupa kupasında oynadığımız 4 maçı da katarak değerlendirmek lazım. Ligin ilk 4 haftasında futbol olarak iyi oynadık ancak puan olarak istediğimiz sonucu elde edemedik. Avrupa kupasında elendik ancak iyi mücadele ettik. Bizim için iyi bir tecrübe oldu. Her geçen gün daha iyi konuma geleceğiz." diye konuştu.

"Karşılaşmadan başarıyla çıkmak istiyoruz"

Tamamen Galatasaray maçına odaklandıklarını anlatan Gevrek, şunları kaydetti:

"İyi bir kadroya sahibiz. Sahada futbolcularımız elimizden gelenin en iyisini yapacaktır, bundan eminim. Bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyoruz. Taraftarımızın da desteğiyle bu karşılaşmadan başarıyla çıkmak istiyoruz. Taraftar bizim itici gücümüz. Galatasaray maçında taraftarımızın 27 bin 44 kişi kapasiteli Yeni Malatya Stadyumu'nu tamamen doldurmasını istiyoruz. Biz sadece Malatya'nın değil Doğu ve Güneydoğu'nun takımıyız. Tüm maçlarımızda stadımızın dolmasını istiyoruz."

Adil Gevrek, takımın hedeflerine ilişkin ise "Bu sezon hem ligi hem de Türkiye Kupası'nı en güzel yerde bitirmek için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA