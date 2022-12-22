Adana Demirspor'un rakibi Rizespor
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda, Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor karşılaşıyor.
Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi Mert Güzenge yönetti.
Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmayı kazanan, son 16 turunda mücadele hakkı elde etti.
Rizespor, 7. dakikada Sefa Yılmaz ile 1-0 öne geçti. 45+1. dakikada Deniz Hümmet farkı 2'ye çıkardı.
Adana Demirspor 67. dakikada Akintola'nın attığı penaltı golü ile skoru 2-1'e getirdi. 85. dakikada Bahadır Öztürk kendi kalesine attığı golle maçta eşitlik sağlandı. 2-2
89. dakikada, Çaykur Rizespor'da Benhur Keser'in kullandığı penaltı atışını Adana Demirspor kalecisi Ertaç Özbir kurtardı.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Mert Güzenge, Süleyman Özay, Yusuf Bozdoğan
Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Abdurrahim Dursun, Samet Akaydın (Dk. 91 Semih Güler), Manev, İsmail Çokçalış (Dk. 65 Rodrigues), Onyekuru, Bjarnason (Dk. 46 Emre Akbaba), Akintola, Ndiaye (Dk. 65 Stambouli), Berk Yıldız (Dk. 46 Erhun Öztümer), Gökhan İnler (Dk. 65 Yusuf Sarı).
Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Eren Emre Aydın (Dk. 71 Bahadır Öztürk), Seyfettin Anıl Yaşar (Dk. 79 Emir Han Topçu), Ercan Coşkun, Mendes (Dk. 62 Alper Potuk), Benhur Keser, Miya (Dk. 62 Kubilay Kanatsızkuş), Mithat Pala, Papa, Sefa Yılmaz (Dk. 79 Alberk Koç), Deniz Hümmet.
Goller: Dk. 7 Sefa Yılmaz, Dk. 45+1 Deniz Hümmet (Çaykur Rizespor), Dk. 67 Akintola (penaltıdan), Dk. 85 Bahadır Öztürk (kendi kalesine) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Ndiaye, Dk. 32 Onyekuru (Adana Demirspor), Dk. 32 Zafer Görgen, Dk. 35 Mithat Pala, Dk. 66 Sefa Yılmaz, Dk. 83 Ercan Coşkun (Çaykur Rizespor)
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