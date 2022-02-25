Adana Demirspor'un rakibi Antalyaspor
Adana Demirspor, Süper Lig'in 27. haftasında bugün Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.
Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.
Ligde 44 puanla 4'üncü sırada yer alan Adana Demirspor, 14'üncü sıradaki Antalya temsilcisi karşısında galibiyet arayacak.
Ligdeki son 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Adana Demirspor, Antalya ekibini de yenerek serisini sürdürmek istiyor.
25. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü iç sahada 3-0, 26. haftada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen Fraport TAV Antalyaspor, Adana deplasmanından da üç puanla dönüp çıkışını sürdürmek istiyor.
Sezonun geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan Akdeniz ekibi, haftaya 31 puanla 14. sırada girdi.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
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