Adana Demirsporlu Balotelli dizinden ameliyat edildi

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mario Balotelli yaşadığı rahatsızlık nedeniyle dün İtalya'da dizinden ameliyat edildi.

Gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası Başkan Murat Sancak ve başkan danışmanı Gökhan Göktürk ile telefon görüşmesi yapan Mario Balotelli'ye "geçmiş olsun" dilekleri iletildi.