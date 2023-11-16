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Spor
AA 16.11.2023 16:04

Adana Demirsporlu Balotelli dizinden ameliyat edildi

Trendyol Süper Lig ekibi Yukatel Adana Demirspor'un forvet oyuncusu Mario Balotelli'nin dizinden ameliyat edildiği bildirildi.

Adana Demirsporlu Balotelli dizinden ameliyat edildi
[Fotoğraf: AA arşiv]

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mario Balotelli yaşadığı rahatsızlık nedeniyle dün İtalya'da dizinden ameliyat edildi.

Gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası Başkan Murat Sancak ve başkan danışmanı Gökhan Göktürk ile telefon görüşmesi yapan Mario Balotelli'ye "geçmiş olsun" dilekleri iletildi.


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