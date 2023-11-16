Adana Demirsporlu Balotelli dizinden ameliyat edildi

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mario Balotelli yaşadığı rahatsızlık nedeniyle dün İtalya'da dizinden ameliyat edildi.
Gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası Başkan Murat Sancak ve başkan danışmanı Gökhan Göktürk ile telefon görüşmesi yapan Mario Balotelli'ye "geçmiş olsun" dilekleri iletildi.
BİLGİLENDİRME:— Yukatel Adana Demirspor (@AdsKulubu) November 16, 2023
Oyuncumuz Mario Balotelli, dizinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle dün ameliyat oldu. İtalya’da gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası Mario Balotelli, Başkanımız Sayın Murat Sancak ve Başkan Danışmanımız Sayın Gökhan Göktürk ile telefon görüşmesi yaptı. Bir… pic.twitter.com/ZoEuR8qa9c