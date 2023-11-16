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Spor
AA 16.11.2023 15:45

Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

Özel maçta Almanya ve 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu, aday kadrodan çıkarıldı.

Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı
[Fotograf: AA]

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cengiz Ünder'in yeni teknik heyetin antrenman metotlarını ve futbol felsefesini bizzat deneyimlemesi ve takım arkadaşlarıyla çalışması amacıyla, İstanbul'da dört günlük bir kamp dönemi geçiren milli takımın Almanya ve Galler maçları aday kadrosuna davet edildiği, daha önceden yapılan planlama kapsamında da kafilenin Berlin'e hareketinden önce kamp kadrosundan ayrıldığı bildirildi.

Hakan Çalhanoğlu ise milli takımın dün ve bugün yaptığı antrenmanlarda, geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle yer almadı.

Tıbbi durumunun yanı sıra, bebek bekleyen eşinin doğumunun çok yaklaştığı bilgisi de değerlendirilen Hakan teknik heyetin kararıyla aday kadrodan çıkarıldı.


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A Milli Futbol Takımı
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