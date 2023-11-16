Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cengiz Ünder'in yeni teknik heyetin antrenman metotlarını ve futbol felsefesini bizzat deneyimlemesi ve takım arkadaşlarıyla çalışması amacıyla, İstanbul'da dört günlük bir kamp dönemi geçiren milli takımın Almanya ve Galler maçları aday kadrosuna davet edildiği, daha önceden yapılan planlama kapsamında da kafilenin Berlin'e hareketinden önce kamp kadrosundan ayrıldığı bildirildi.
Hakan Çalhanoğlu ise milli takımın dün ve bugün yaptığı antrenmanlarda, geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle yer almadı.
Tıbbi durumunun yanı sıra, bebek bekleyen eşinin doğumunun çok yaklaştığı bilgisi de değerlendirilen Hakan teknik heyetin kararıyla aday kadrodan çıkarıldı.
Almanya ile 18 Kasım’da deplasmanda oynayacağı özel maç için bugün Berlin’e yolculuk edecek A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.— Türkiye #BizimÇocuklar ???????? (@MilliTakimlar) November 16, 2023
Millî futbolcularımızdan Cengiz Ünder, yeni teknik heyetimizin antrenman metotlarını ve futbol felsefesini bizzat deneyimlemesi ve…