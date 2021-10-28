Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, TFF 2. Lig temsilcisi Niğde Anadolu'yu sahasında 3-0 yenerek 4. tura yükseldi.

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda, TFF 2. Lig temsilcisi Niğde Anadolu ile karşı karşıya geldi.

11. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Belhanda'nın ceza sahası dışında buluştuğu topa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

69. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Yunus Akgün'ün yerden pasında topla buluşan Assombalonga'nın kale sahası içinde bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

80. dakikada Adana Demirspor 3. golü buldu. Soldan kullanılan korner sonrası arka direkte iyi yükselen Assombalonga, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 3-0.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve müsabaka Adana Demirspor'un üstünlüğüyle 3-0 sona erdi.

Öte yandan, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın annesi Mahbube Sancak'ın vefatı nedeniyle ev sahibi takım, maç öncesi üzerinde Sancak ile annesinin fotoğrafı olan ve "Başımız sağ olsun" yazılı siyah tişörtle sahaya çıktı.