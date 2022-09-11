Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana Demirspor Trabzonspor'u ağırlayacak
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Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 12 Eylül Pazartesi günü Trabzonspor'u ağırlayacak.
Yeni Adana Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Ligde aldığı 3 galibiyet ve bir beraberlik sonucu topladığı 10 puanla 6. sırada bulunan Adana Demirspor, aynı puandaki Trabzonspor karşısında galibiyet hedefliyor.
Mavi-lacivertliler, geçen sezon ligde rakibine 2-0 ve 3-1'lik skorlarla yenilmişti.
UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a 3-2 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, ligde zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek moral bulmak istiyor.
Karadeniz ekibi, ligde 3 galibiyet, biber beraberlik ve mağlubiyet ile 10 puan toplayarak 8. sırada yer alıyor.
Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.
Bordo-mavililer, kendi tesislerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 16.30'da Adana'ya hareket edecek.
Etiketler: Adana Demirspor Süper Lig Trabzonspor
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