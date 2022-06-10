Haber Giriş: 10 Haziran 2022 Cuma 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana Demirspor Kevin Rodrigues'i transfer etti
Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Portekizli sol bek Kevin Rodrigues'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki Kevin Rodrigues ile 3 yıllık anlaşma imzalandı.
Rodrigues, daha önce bazı İspanya ve Fransa takımlarında da forma giymişti.
Kulübümüz, daha önce Toulouse, Dijon, Real Sociedad, Leganes, Eibar ve Rayo Vallecano formaları giymiş 28 yaşındaki sol bek Kevin Rodrigues ile 3 yıllık anlaşma imzalamıştır. pic.twitter.com/Wp2pjprO9D— Adana Demirspor (@AdsKulubu) June 10, 2022
Etiketler: Adana Demirspor Transfer Haberleri
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