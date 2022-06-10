Sergi Roberto, 30 Haziran 2023'e kadar sürecek yeni sözleşmesinin imzasını kulüp başkanı Joan Laporta ile birlikte attı.

Geçtiğimiz sezon ciddi sakatlık sorunları yaşayan ve sadece 12 maçta forma giyen 30 yaşındaki Roberto'nun kalmasında teknik direktör Xavi Hernandez'in talebi önemli oldu.

İspanyol basını, sezon başı yaklaşık 10 milyon euro ile Barcelona'da en çok kazanan futbolculardan biri olan Roberto'nun yeni sözleşmede 4-5 milyon euro arasında bir maaş alacağını iddia etti.