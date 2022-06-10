Tüm dünyanın nefeslerini tutarak izleyeceği 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kaldı. Yıldız futbolcuların ülkeleri için sahaya çıkacağı futbolun zirvesi, Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Dev turnuva 21 Kasım'da Katar ile Ekvador arasında oynanacak maçla başlayacak. Kupa, sahibine 18 Aralık'ta kavuşacak. Yaklaşan heyecan, kupa tarihinin en golcü futbolcularını da akıllara getirdi.

Miroslav Klose 16 golle zirvenin sahibi

Listenin başında Alman golcü Miroslav Klose yer alıyor. 2002'den 2014'e 4 Dünya Kupası'nda boy gösteren Panzerlerin efsanesi, 21 maçta 16 golle zirvenin sahibi.

Dünya Kupaları tarihinin en golcü ismi Klose 1 kez şampiyonluk sevinci de yaşadı.

Listenin ikinci sırasında El Fenomeno olarak da bilinen Brezilyalı yıldız Ronaldo bulunuyor. 1994 ve 2002'de kupa sevinci yaşayan Ronaldo Nazario, 19 maçta fileleri 15 kez havalandırdı.

1974'te Batı Almanya ile Dünya Kupası sevinci yaşayan Gerd Müller, 13 maçta kaydettiği 14 golle listenin üçüncü basamağında.

Dördüncü sırada 13 golle Fransız Just Fontaine, beşinci basamakta ise 12 golle Brezilya efsanesi Pele yer alıyor. Pele; 1958, 1962 ve 1970'de Dünya Kupası mutluluğu yaşamıştı.

Listede, 10 gol sınırını aşan 2 efsane oyuncu daha yer alıyor. Macar Sandor Kocsis ile Alman Jürgen Klinsmann Dünya Kupaları tarihinde 11 kez rakip fileleri sarstı.

Golcüler sıralamasının Katar 2022'de ne kadar değişeceği ise merak konusu. Listede üst sıralara tırmanma ihtimali bulunan iki yıldız göze çarpıyor. Dünya kupalarında 10 golü bulunan Alman Thomas Müller ve 7 gollü Cristiano Ronaldo.

2014'te Messi'li Arjantin'i devirerek kupa sevinci yaşayan Müller, son Dünya Kupasından eli boş dönmek istemiyor. Kuşağının en başarılı oyuncularından olan Cristiano Ronaldo da, rekorlarına yenisini eklemek hedefiyle ter dökecek.