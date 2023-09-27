Adana Demirspor Beşiktaş'ı ağırlıyor

Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

Ev sahibi ekibin teknik direktörü Patrick Kluivert, son oynadıkları ve deplasmanda 2-1 yenildikleri Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, son oynadıkları Kayserispor maçının 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.

GOL 8. dakikada Adana Demirspor, Belhanda'nın golü ile 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışında Aboubakar'dan topu kapan Younes Belhanda, hızla ilerleyerek ceza sahası dışından kaleye gönderdi topu Mert Günok'un sağından ağlarla buluşturdu.

[Fotoğraf: AA]

GOL 17. dakikada Adana Demirspor, Niang'ın golü ile farkı ikiye çıkardı. Semih Güler'in uzun pasını iyi değerlendiren Niang, ceza sahası dışından sert bir şutla farkı 2’ye çıkardı.

[Fotoğraf: AA]

30. dakikada Beşiktaş’ta zorunlu değişiklik yapıldı. Milli kaleci Mert Günok sakatlanarak yerini Ersin Destanoğlu’na bıraktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 1 kez mağlup olan Yukatel Adana Demirspor 8 puanla 10. basamakta bulunuyor.

Beşiktaş'ı, zorlu deplasmandan üç puanla dönerek zirve takibini sürdürmeyi amaçlıyor. Ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan siyah beyazlı ekip, 10 puanla 5. sırada yer alıyor.

Karşılaşmanın Önemli Anları

6. dakikada Emre Akbaba'dan aldığı topu sağ kanatta süren Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışında çaprazdan yaptığı vuruşta, top az farkla dışarı çıktı.

GOL 8. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Orta sahada Gravillon’un baskısıyla topa hakim olan Belhanda'nın ceza sahası dışında uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Mert Günok'un uzanmasına rağmen top direğin dibinden ağlarla buluştu: 1-0.

10. dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, Colley'in kale sahası içinde dokunduğu topu kaleci Vedat Karakuş çelerek gole izin vermedi.

GOL 17. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı sahasından Semih Güler'in kullandığı serbest atışta topa sahip olan Niang’ın ceza sahası dışından sert şutunda, yerden de seken meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

28. dakikada Svensson’un pasında sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı’nın ceza sahasına girer girmez şutunda, meşin yuvarlak yakın direğin yanından dışarı çıktı.

30. dakikada Cenk Tosun’un sol kanattan ortasına Salih Uçan’ın ceza sahası içinde uçarak yaptığı kafa vuruşunda, Semih Güler kaleye giden topu çizgi üzerinde kafayla çıkardı.

45+1. dakikada sol kanatta Masuaku'nun kaleci Vedat Karakuş'un kalesini terk etmesini fırsat bilerek yaptığı ortaya Cenk Tosun'un vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

İlk yarıyı Adana Demirspor 2-0 önde kapattı.

Adana Demirspor: Vedat, Abdurrahim, Gravillon, Semih, Svensson, Dorukhan, Emre, Belhanda, Nani, Yusuf, Niang

Beşiktaş: Mert (Dk. 30 Ersin Destanoğlu), Masuaku, Colley, Necip, Rosier, Salih, Amir, Chamberlain, Cenk Tosun, Ghezzal, Aboubakar

Goller: Belhanda (Dk. 8), Niang (Dk. 17) (Adana Demirspor)

Stat: Yeni Adana Stadı

Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, Osman Gökhan Bilirz