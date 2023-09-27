Adana Demirspor Beşiktaş'ı 4 golle geçti

Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

Ev sahibi ekibin teknik direktörü Patrick Kluivert, son oynadıkları ve deplasmanda 2-1 yenildikleri Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, son oynadıkları Kayserispor maçının 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

GOL 8. dakikada Adana Demirspor, Belhanda'nın golü ile 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışında Aboubakar'dan topu kapan Younes Belhanda, hızla ilerleyerek ceza sahası dışından kaleye gönderdi topu Mert Günok'un sağından ağlarla buluşturdu.

[Fotoğraf: AA]

GOL 17. dakikada Adana Demirspor, Niang'ın golü ile farkı ikiye çıkardı. Semih Güler'in uzun pasını iyi değerlendiren Niang, ceza sahası dışından sert bir şutla farkı 2’ye çıkardı.

[Fotoğraf: AA]

30. dakikada Beşiktaş’ta zorunlu değişiklik yapıldı. Milli kaleci Mert Günok sakatlanarak yerini Ersin Destanoğlu’na bıraktı.

[Fotoğraf: İHA]

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

GOL 59. dakikada Adana Demirspor, Emre Akbaba'nın golü ile farkı üçe çıkardı. Yusuf Sarı'nın ceza alanına gönderdiği ortasında, ön direkten Nani'nin kafayla indirdiği topu önünde bulan Emre Akbaba, topu ağlarla buluşturdu.

[Fotoğraf: DHA]

GOL 75. dakikada Adana Demirspor, Yusuf Erdoğan'ın golü ile maçta farkı dörde çıkardı.

[Fotoğraf: AA]

GOL 79. dakikada Beşiktaş, Aboubakar'ın golü ile maçta farkı üçe indirdi. Aboubakar, ceza sahasının sol çaprazından yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

GOL 89. dakikada Beşiktaş, Rashica'nın golü ile farkı ikiye indirdi.

Süper Lig'de oynadığı karşılaşmaların 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 1 kez mağlup olan Yukatel Adana Demirspor, puanını 11'e yükseltti.

Beşiktaş, ligde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlı ekibin ligde 10 puana bulunuyor.

Karşılaşmanın Önemli Anları

6. dakikada Emre Akbaba'dan aldığı topu sağ kanatta süren Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışında çaprazdan yaptığı vuruşta, top az farkla dışarı çıktı.

GOL 8. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Orta sahada Gravillon’un baskısıyla topa hakim olan Belhanda'nın ceza sahası dışında uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Mert Günok'un uzanmasına rağmen top direğin dibinden ağlarla buluştu: 1-0.

10. dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, Colley'in kale sahası içinde dokunduğu topu kaleci Vedat Karakuş çelerek gole izin vermedi.

GOL 17. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı sahasından Semih Güler'in kullandığı serbest atışta topa sahip olan Niang’ın ceza sahası dışından sert şutunda, yerden de seken meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

28. dakikada Svensson’un pasında sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı’nın ceza sahasına girer girmez şutunda, meşin yuvarlak yakın direğin yanından dışarı çıktı.

30. dakikada Cenk Tosun’un sol kanattan ortasına Salih Uçan’ın ceza sahası içinde uçarak yaptığı kafa vuruşunda, Semih Güler kaleye giden topu çizgi üzerinde kafayla çıkardı.

45+1. dakikada sol kanatta Masuaku'nun kaleci Vedat Karakuş'un kalesini terk etmesini fırsat bilerek yaptığı ortaya Cenk Tosun'un vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

İlk yarıyı Adana Demirspor 2-0 önde kapattı.

49. dakikada Niang’ın pasıyla buluşan Yusuf Sarı’nın sağ taraftan yaptığı şutu auta gitti.

GOL 59. dakikada Yusuf Sarı’nın kullandığı köşe vuruşunda, Emre Akbaba’nın uçarak yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti. 3-0

69. dakikada Amir’in kullandığı köşe vuruşunda, Cenk Tosun’un kafa vuruşu üstten auta gitti.

75. dakika Yusuf Erdoğan’ın penaltı noktasına çevirdiği topta Yusuf Sarı’nın şutunu kaleci Ersin ayaklarıyla kurtardı.

GOL 76. dakikada sol kanattan gelişen Y. Adana Demirspor atağında topla buluşan Yusuf Erdoğan’ın kısa mesafede yaptığı vuruşla top ağlara gitti. 4-0

GOL 79. dakikada kaleci Vedat’ın hatasında topla buluşan Aboubakar, uzak köşeye plase ile kalecinin üzerinden topu ağlarla buluşturdu. 4-1

GOL 89. dakikada sol çaprazda Cenk Tosun’un pasında topla buluşan Rashica’nın şutunda top ağlara gitti. 4-2

90+4. dakikada Yusuf Erdoğan’ın şutunda top direkten döndü.

Karşılaşma Adana Demirspor’un 4 - 2 üstünlüğü ile tamamlandı.

Adana Demirspor: Vedat, Svensson, Gravillon, Semih, Abdurrahim (Abdulsamet Burak dk. 80), Dorukhan (Tayfur Aydoğan dk. 60), Emre, Yusuf S., Belhanda (Yusuf Erdoğan dk. 45), Nani (İzzet Çelik dk. 80), M.Niang (Yusuf Barasi dk. 65)

Yedekler: Murat Eser, İsmail Çokçalış, Deniz Eren Dönmezer, Mustafa Kapı, Aslan Atay.

Beşiktaş: Mert (Ersin Destanoğlu dk. 30), Rosier (Onur Bulut dk. 65), Necip, Colley, Masuaku, Salih (Zaynutdinov dk. 85), Hadziahmetovic, Ghezzal (Muleka dk. 65), Chamberlain (M. Rashica dk. 45), Cenk, Aboubakar.

Goller: Belhanda (dk. 6), Niang (dk. 17), Emre Akbaba (dk. 59), Yusuf Erdoğan (dk. 76) (Adana Demirspor), Aboubakar (dk. 79), Rashica (dk. 89) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Emre Akbaba, Yusuf Erdoğan (Adana Demirspor), Necip Uysal (Beşiktaş)

Stat: Yeni Adana Stadı

Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, Osman Gökhan Bilirz