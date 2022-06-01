Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 14:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana Demirspor, Abdurrahim Dursun'u renklerine bağladı
Adana Demirspor, geçen sezon Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da forma giyen sol bek Abdurrahim Dursun ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Boluspor forması giyen 1998 doğumlu oyuncu Abdurrahim Dursun ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadesine yer verildi.
Abdurrahim Dursun, Boluspor formasıyla geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de 26 maçta forma giydi.
Trabzonspor altyapısından yetişen Abdurrahim, bordo-mavili ekibin ardından Kırklarelispor ve Bandırmaspor'da da görev aldı.
Etiketler: Adana Demirspor Süper Lig Transfer Haberleri TFF 1. Lig
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