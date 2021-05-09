Menemen İlçe Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Pa Dibba, Francis Ezeh ve Hasan Kılıç'ın golleriyle 3-0 üstün tamamlayan Adana Demirspor, ikinci yarıda Sinan Kurt'un golüyle farkı 4'e çıkardı. Menemenspor'da Simon Zenke'nin golüne rağmen Adana Demirspor müsabakadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 70'e çıkaran Adana Demirspor, gelecek sezon Süper Lig'de oynamaya hak kazandı.

H A S R E T B İ T T İ!

A D A N A D E M İ R S P O R S Ü P E R L İ G ' D E!#ŞAMPİYONADANADEMİRSPOR #ADANADEMİRSPORSÜPERLİGDE #HASRETBİTTİ pic.twitter.com/gZOasEvzng — Adana Demirspor #ŞAMPİYON (@AdsKulubu) May 9, 2021

Daha önce 1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında Süper Lig'e yükselmeyi başaran Adana temsilcisi, 1994-1995 sezonunda düştüğü Süper Lig'e döndü.

Süper Lig'de 26 sezon aradan sonra mücadele edecek Adana Demirspor'da Ümit Özat ve Cüneyt Dumlupınar'ın ardından bu sezon 3. teknik direktör olarak çalışan Samet Aybaba, 1996-1997'de Kayserispor ve 2016-2017'de Sivasspor'un ardından 3. kez bir takımı Süper Lig'e taşıdı.

Adana Demirspor'da Süper Lig coşkusu

TFF 1. Lig'de son hafta mücadelesinde deplasmanda Menemenspor'u 4-1 yenerek Süper Lig vizesi alan Adana Demirsporlu futbolcular, maç bitiminde büyük sevinç yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

Menemen İlçe Stadı'ndaki müsabakada, yedek kulübesinde yer alan Adana Demirsporlu futbolcular, maçın bitimine doğru özel hazırlanan tişörtleri giydi.

Maçın bitiş düdüğüyle büyük sevinç yaşayan futbolcular, coşkularını kendilerini desteklemeye gelenlerle kutladı. Futbolcular, teknik direktör Samet Aybaba'yı omuzlarına aldı.

Maç bitiminde yapılan anonsla Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor tebrik edildi.



