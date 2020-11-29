Haber Giriş: 29 Kasım 2020 Pazar 22:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Abdulsamed Damlu'nun elmacık kemiği kırıldı
Yeni Malatyaspor'un kalecisi Abdulsamed Damlu'nun sol elmacık kemiğinde kırık tespit edildi.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Gaziantep FK maçında yüzüne darbe alan kalecimiz Abdulsamed Damlu'nun tomografi tetkikleri sonucunda sol elmacık kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Tedavisi süren oyuncumuz, yapılacak özel maskeyle çalışmalarına devam edebilecektir." denildi.
Gaziantep FK maçında yüzüne darbe alan kalecimiz Abdulsamed Damlu’nun yapılan CT (Tomografi) tetkikinde sol elmacık kemiğinde kırık tespit edilmiştir.— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) November 29, 2020
Tedavisi süren oyuncumuz yapılacak özel maske ile çalışmalarına devam edebilecektir. pic.twitter.com/TIh5Z4lVJ2
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