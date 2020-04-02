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Abdülkadir Ömür maaşının yarısını bağışladı
[Fotoğraf: AA ]
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na maaşının yarısını bağışladığını açıkladı.
Bordo-mavili takımda destek kampanyası başlatan genç oyuncu, dayanışma pasını da Uğurcan Çakır'a attı.
Abdülkadir Ömür 'dayanışma pasını' Uğurcan Çakır'a attı
Genç oyuncu Abdülkadir Ömür, "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek olarak maaşının yüzde 50'sini bağışlayacağını duyurdu.
"İçinden geçtiğimiz bu zor zamanları yardım ve dayanışma ile en kısa sürede atlayacağımıza yürükten inanıyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan kampanyaya maaşımın yüzde 50'sini bağışlayarak dayanışma pasını takım arkadaşım Uğurcan'a atıyorum. Çünkü bizler çok iyi biliyoruz ki yan yana durursak biz bize yeteriz."
Etiketler: milli dayanışma kampanyası Abdülkadir ÖmürSon Güncelleme: 2 Nisan 2020 Perşembe 17:51
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