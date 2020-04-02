Haber Giriş: Kaynak: AA
Milli antrenör Seyfullah Dumlupınar'dan sevindirici haber
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Boks Federasyonu, daha önce yapılan yeni tip koronavirüs testinin pozitif olduğu açıklanan milli takım antrenörü Seyfullah Dumlupınar'ın, son testinin negatif çıktığını duyurdu.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, Dumlupınar'ın ilk testinin pozitif çıktığı hatırlatıldı.
"Bir süredir tedavi gören milli takım antrenörümüz Seyfullah Dumlupınar'ın yapılan son testi negatif çıkmıştır. Antrenörümüz en yakın zamanda tedavi olduğu hastaneden taburcu edilecektir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu hastalıkla mücadelesi süren tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz."
2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota veren müsabakalara katılmak için bulunduğu İngiltere'den 17 Mart'ta Türkiye'ye dönen milli takımda Seyfullah Dumlupınar'ın covid-19 testi pozitif çıkmıştı.
Etiketler: Türkiye Boks Federasyonu yeni tip koronavirüs testi milli takım antrenörü Seyfullah DumlupınarSon Güncelleme: 2 Nisan 2020 Perşembe 16:59
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