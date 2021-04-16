Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve sağ ayak bileğinde kırık nedeniyle yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür, 17 Nisan Cumartesi günü oynanacak Atakaş Hatayspor karşılaşması ile takıma geri dönmeye hazırlanıyor.

Ligde son 14 maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 21 yaşındaki genç oyuncu için, bordo-mavili kulüpten de '10'un geri dönüş hikayesi' başlığıyla sosyal medya hesaplarından video paylaşımı yapıldı.

"Avrupa Şampiyonası hayalim var"

Videoda Abdülkadir Ömür'ün tedavi süreci, çalışmaları ve açıklamalarına yer verildi. Ömür, buradaki açıklamasında sakatlık yaşadığı Konyspor maçından sonra çok sıkı çalıştığını belirtti.

"Her gün 3-4 saatlik bir tedavi sürecinden geçtim. Daha erken dönebilmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Futbolu ve takım arkadaşlarıyla oynamayı çok özledim. Avrupa Şampiyonası hayalim var. Tekrar güçlü bir şekilde geri dönüp Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyorum. Kendimi ve Trabzonspor'u orada temsil etmek istiyorum."

"Kemik sesini duydum"

Genç oyuncu, sakatlandığı anı da anlattı.

"Kemik sesini duymuştum. Ani bir baş dönmesi oldu. Kıvranarak ayağımı Ömer Ali'nin kalçasının altından çıkarmaya çalışmıştım. Hiç beklemiyordum açıkçası. Özellikle kontratağa, gol bulabiliriz diye gidiyorduk."

[Fotoğraf: AA]

"Hatayspor maçında kadroda olmayı umuyorum"

Abdülkadir Ömür, takıma dönüşüyle ilgili olarak da konuştu.

"Hatayspor maçında kadroda olmayı umuyorum. Her şey çok güzel gitti, çok çalıştım. Şimdi çalışmanın karşılığını almak istiyorum. Daha erken dönmek için saatlerce çalıştık. Şimdide takıma adaptasyon sürecim var inşallah en kısa zamanda adapte olur ve forma bulabilirim."