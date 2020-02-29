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Abdülkadir Ömür 183 gün sonra kadroda
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Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Trabzonspor'da yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür 183 gün sonra kadroya dahil edildi.
Trabzonspor'da 29 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde AEK ile oynanan maçta yaşadığı sakatlığın ardından menisküs ameliyatı olan Abdülkadir Ömür, ilk kez kadroya alındı.
Ligde ise en son 2. haftadaki Yeni Malatyaspor maçında görev yapan genç futbolcu, 183 günlük aranın ardından Çaykur Rizespor karşılaşmasında kulübede yer aldı.
Etiketler: Trabzonspor süper lig çaykur rizesporSon Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 18:27
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