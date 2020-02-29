Trabzonspor'da 29 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde AEK ile oynanan maçta yaşadığı sakatlığın ardından menisküs ameliyatı olan Abdülkadir Ömür, ilk kez kadroya alındı.

Ligde ise en son 2. haftadaki Yeni Malatyaspor maçında görev yapan genç futbolcu, 183 günlük aranın ardından Çaykur Rizespor karşılaşmasında kulübede yer aldı.