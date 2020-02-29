Galatasaray Kulübü, Türk Telekom Stadı'nı ay-yıldızlı bayraklarla süslerken, Fenerbahçe Kulübü, Ülker Stadı'nın dışında yer alan led reklam panolarına Türk bayrağı görüntüsü yerleştirdi ve stadın etrafına da bayraklar astı.

[Fotoğraf: AA]

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize, bu vesileyle bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, başta şehitlerimizin aileleri ve yakınları olmak üzere aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

[Fotoğraf: AA]

Beşiktaş Kulübü Vodafone Park'a ay-yıldızlı bayraklar astı.

"İdlib'de, Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan hain saldırı neticesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimizi anmak amacıyla, Vodafone Park'ın çeşitli alanlarına ay-yıldızlı bayraklarımız asıldı. Bu vesileyle bir kez daha milletimizin göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan hain saldırıyı şiddetle lanetliyor, ülkemizin bekası için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun."

[Fotoğraf: AA]

Trabzonspor Kulübü, Medical Park Stadyumu'nu, Trabzonspor- Çaykur Rizespor mücadelesi öncesi Türk Bayraklarıyla donattı.

[Fotoğraf: AA]