Konya'da kazanan yok
Süper Lig'in 24. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor- Kasımpaşa karşılaşması golsüz eşitlikle bitti.
Golsüz sone eren karşılaşmanın ardından İttifak Holding Konyaspor, puanını 22’ye çıkartırken, ligde oynadığı 6. karşılaşmada da galip gelemedi.
Yeşil beyazlı ekip en son 18. haftada Ankaragücü'nü deplasmanda yenerek 3 puan almıştı.
Ligde 7 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenerek son veren Kasımpaşa ise puanını 20’ye çıkardı
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
18. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahası dışından sert şutunda, top defanstan döndü.
39. dakikada Skubic'in sağ kanattan getirdiği topu Ömer Ali Şahiner altıpas üzerinden topuğuyla Mak'a çıkardı. Bu oyuncunun müsait durumda vuruşunda, savunmadan seken meşin yuvarlak top kornere çıktı.
43. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Quaresma'nın şutunda, top yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
67. dakikada Thuram'ın ceza sahası içinden sert şutunda, kaleci Ramazan Köse topu uzaklaştırdı.
75. dakikada Selim Ay'ın ceza sahası içinden çektiği şutta top defanstan döndü.
84. dakikada Hurtado'nun kullandığı serbest vuruşta, barajı geçen topu kaleci Ramazan Köse direk dibinden güçlükle çıkardı.
Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez
İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Guilherme, Hadziahmetovic, Jonsson, Shengelia (Dk. 46 Thuram), Mak (Dk. 65 Bajic), Milosevic, Ömer Ali Şahiner (Dk. 75 Hurtado)
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Tırpan, Brecka (Dk. 13 Fernandes), Hadadi, Meriah, Aytaç Kara, Quaresma (Dk. 75 Yusuf Erdoğan), Hajradinovic, Thiam, Koita (Dk. 59 Ndongala)
Sarı kart: Dk. 90 Hurtado (İttifak Holding Konyaspor)
İdlib şehitleri, Konyaspor-Kasımpaşa maçında unutulmadı
Karşılaşma öncesi stada gelen binlerce taraftar, ellerinde Türk bayraklarıyla Mehmetçiğe sevgi gösterisinde bulundu.
Tribünleri bayraklarla donatan taraftarlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı. Stadın kuzey, güney ve maraton tribünlerinde dev Türk bayrakları açıldı.
Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerlerin isimlerini okuyan stat spikerinin gözyaşlarına hakim olamaması, tribündeki taraftarları da duygulandırdı.
Sözleri boğazına düğümlenen ve konuşmakta güçlük çeken spiker, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.
Şehitlerin isimlerinin okunmasına taraftarlar, "Burada" diye karşılık verdi.
Maraton tribünde açılan "Nalçacılılar şehidini defnetmeye gitti" pankartı dikkati çekti.
Öte yandan, her iki takım oyuncuları siyah zemin üzerine, "Milletimizin başı sağolsun" yazılı pankartla sahaya çıktı.
Müsabaka, şehitlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
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