A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası fikstürü güncellendi.

Şenol Güneş yönetiminde 2020 finallerine gitmeye hak kazanan A Milli Takım, gelecek sene İtalya, Galler ve İsviçre ile A Grubu'nda karşı karşıya gelecek.

UEFA'nın 2021 yılı için belirlediği yeni maç takvimine göre Ay Yıldızlılar ilk maçını 11 Haziran 2021'de İtalya ile Roma'da yapacak.

Güneş'in öğrencileri, 16 Haziran'da Galler, 20 Haziran'da da İsviçre ile karşılaşacak.

Bu iki maç da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak.

Türkiye ile İtalya arasındaki zorlu 90 dakika, aynı zamanda şampiyonanın açılış maçı olacak.