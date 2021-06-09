EURO 2020'nin açılış maçında Milli Takım, cuma günü İtalya'yla karşılaşacak. Dev maç öncesinde Milli Takımlar sosyal medya hesabı resmi turnuva şarkısını yayınladı.

O zaman şimdi hep birlikte, son ses, tek yürek: İnat diye buna derler, tarih yazacak #BizimÇocuklar! @EURO2020 pic.twitter.com/EagNMxVepP — Milli Takımlar #BizimÇocuklar (@MilliTakimlar) June 9, 2021

"Tarih yazacak Bizim Çocuklar"

Mustafa Sandal, Derya Uluğ ve Eypio'nun seslendirdiği şarkı, "O zaman şimdi hep birlikte, son ses, tek yürek: İnat diye buna derler, tarih yazacak Bizim Çocuklar" notuyla paylaşılırken kısa sürede binlerce beğeni aldı.