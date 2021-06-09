Haber Giriş: 9 Haziran 2021 Çarşamba 18:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı
A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı. Şarkı Milli Takımlar sosyal medya hesabından, "O zaman şimdi hep birlikte, son ses, tek yürek: İnat diye buna derler, tarih yazacak Bizim Çocuklar!" notuyla paylaşıldı.
EURO 2020'nin açılış maçında Milli Takım, cuma günü İtalya'yla karşılaşacak. Dev maç öncesinde Milli Takımlar sosyal medya hesabı resmi turnuva şarkısını yayınladı.
O zaman şimdi hep birlikte, son ses, tek yürek: İnat diye buna derler, tarih yazacak #BizimÇocuklar! @EURO2020 pic.twitter.com/EagNMxVepP— Milli Takımlar #BizimÇocuklar (@MilliTakimlar) June 9, 2021
"Tarih yazacak Bizim Çocuklar"
Mustafa Sandal, Derya Uluğ ve Eypio'nun seslendirdiği şarkı, "O zaman şimdi hep birlikte, son ses, tek yürek: İnat diye buna derler, tarih yazacak Bizim Çocuklar" notuyla paylaşılırken kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Etiketler: A Milli Futbol Takımı Euro2020
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