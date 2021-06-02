A Milli Takım'ın Euro 2020 kadrosu belli oldu
A Milli Futbol Takımımız'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kadrosu açıklandı. Geniş kadroda şans bulan Gökhan Akkan, Mahmut Tekdemir, Efecan Karaca ve Halil Akbunar şampiyona kafilesinde yer almadı.
EURO 2020 hazırlıklarına Antalya'da başlayan A Milli Takım'da Teknik Direktör Şenol Güneş, 30 kişilik kamp kadrosunu açıklamıştı.
Hazırlıkların ikinci etabı için Almanya'ya gidecek olan A Millilerde kadro da 26 kişiye düşürüldü.
Antalya kampında yer alan isimlerden kaleci Gökhan Akkan'ın yanı sıra Halil Akbunar, Efecan Karaca ve Mahmut Tekdemir, 26 kişilik kadroda kendisine yer bulamadı.
A Milli Takım'ın EURO 2020 için bildirdiği 26 kişilik kadro şu şekilde:
Kaleciler: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır
Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz
Orta Saha: Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu
Hücum: Cengiz Ünder, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürk, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu.
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