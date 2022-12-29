A Milli Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesi yaptıkları kamp çalışmalarını değerlendirdi.

Halay, kampta öncelikli amaçlarının oyuncuların hazırlık düzeyini artırmak ve milli takım havuzunu genişletmek olduğunu belirtti.

"Şu an kamp dönemi iyi geçiyor. Oyuncularımızın yorgunluğu olduğunu söyleyebilirim. Çünkü lig periyodundan geldiler. Onlar için de gerçekten özellikle psikolojik anlamda zorlu bir periyot ama şu anda çalışmalarımız iyi gidiyor. Amacımız 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Lüksemburg, Portekiz ve Kuzey Makedonya ile oynayacağımız maçlara tam hazır olmak."

[Fotoğraf: AA]

Halay, geçen sezon Portekiz ve Kuzey Makedonya'ya karşı iki maçı da kaybettiklerini anımsattı.

"2024 Avrupa Şampiyonası'na gitme umudumuz devam ediyor. Önümüzdeki iki Lüksemburg maçı ile Portekiz veya Kuzey Makedonya maçlarından da birini kazanmamız halinde, 2024 Avrupa Şampiyonası'na gitme şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok zorlu bir periyot. Çok zorlu maçlar olacağının ben de farkındayım. Çünkü ligimizde maçların temposunun, maçların arka arkaya gelmesinin oyuncularımızı biraz zorladığını söyleyebilirim. Bu tempoya ayak uydurabilmek kolay değil. Özellikle psikolojik anlamda çok fazla desteğe ihtiyaç duyduğumuzu söylemek yanlış olmaz."

"Seyirci desteğinin artarak devam etmesini diliyorum"

Halay, 2023 sezonunda Avrupa Şampiyonası elemeleri bittikten sonra, 2025 Dünya Şampiyonası elemelerinin başlayacağını dile getirdi.

"Ardından da 2026 Avrupa Şampiyonası elemeleri başlayacak. Onların hazırlığı için özellikle haziran ayı itibarıyla lig bittikten sonra yine oyuncuları kampa alarak biraz daha milli takımda ezbere yönelik çalışmalar yapmak istiyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Halay, yurt içinde oynadıkları maçlarda vatandaşların daha fazla destek olması için çağrıda bulundu.

"Bizim tek hedefimiz var, o da Türkiye'deki maçlarımızdan galibiyet alabilmek, alabileceğimiz puanların hepsini toplayabilmek. Lüksemburg ile ilk maçımızı 8 Mart'ta deplasmanda, ikinci maçımızı 12 Mart'ta Türkiye'de oynayacağız. İki Lüksemburg maçından da kesinlikle galibiyet hedefliyoruz. İnşallah bunda da başarılı olacağız. İçerideki Lüksemburg maçımız Konya'da oynanacak. Konya'daki İslami Dayanışma Oyunları'nda oynadığımız yarı final maçımızda iyi bir seyirci desteği vardı. İnşallah seyirci desteğinin artarak devam etmesini diliyorum."

[Fotoğraf: AA]

Kanberoğlu: En iyi üçüncü olarak gruptan çıkmak istiyoruz

Beykoz Belediyespor oyuncusu ve A Milli Erkek Hentbol Takımı Kaptanı Samet Kanberoğlu, Avrupa Şampiyonası'na katılma hedefiyle ilgili konuştu.

"Kampımız çok eğlenceli ve güzel geçiyor. Testlerimizi verdik. Eksik yanlarımıza çalışıyor, rakibimizi analiz ediyoruz. Önümüzde hem deplasmanda hem de evimizde Lüksemburg maçları var. En iyi şekilde hazırlanıp, iki galibiyet almak istiyoruz. Bu yola inanarak çıktık. Çalışmalarımızı da bu yönde sürdürüyoruz. İnanıyoruz ki Lüksemburg maçlarını kazanıp, deplasmandaki Kuzey Makedonya veya evimizde oynayacağımız Portekiz maçlarından da bir galibiyet alıp, en iyi üçüncü olarak gruptan çıkabiliriz. Bu güce sahibiz. Genç bir kadroyuz ve hem avantajlarımız hem de dezavantajlarımız var. Ancak biz dezavantajları avantaja çevirip, 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz."

Samet, seyirci desteğiyle takımın bir kişi fazla olduğunu vurguladı.

"Hentbolseverlerin desteğine ihtiyacımız var. Taraftarlarla birlikte tüm sporcu camiası daha güçlü oluyor. Evimizdeki maçları dolu tribünler önünde oynayıp, kazanmak istiyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Milli sporculardan Alperen Arabacı, Türk hentbolunun geleceğinden ümitli olduğunu aktardı.

"Elemeler için kamptayız. Amacımız Lüksemburg maçlarını kazanıp, grupta avantajlı hale gelmek. Şu an kampta oldukça iyi çalışıyor, büyük gayret sarf ediyoruz. Keknik ekiple birlikte umarız maçlarımızda güzel bir sonuç elde edeceğiz. Genç bir jenerasyona sahibiz. Hem ligde hem de milli takımda kendimizi geliştirerek Avrupa'daki takımlara denk hale gelebileceğimize inanıyoruz. Hepimizde bir potansiyel var. Bu potansiyeli çalışarak geliştirdiğimiz zaman, Avrupa seviyesine erişeceğimize inanıyorum."