Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 15:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko İtalya deplasmanında
[Fotograf: AA]
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, 30 Aralık Cuma günü deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla karşılaşacak.
Virtus Segafredo Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.
Son 3 maçını kaybettiği Avrupa Ligi'nde 10 galibiyet, 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla liderlik koltuğunda oturuyor.
Ligde oynadığı karşılaşmalardan 6 galibiyet ve 9 mağlubiyetle ayrılan Virtus Segafredo Bologna ise 14. sırada yer alıyor.
Etiketler: Fenerbahçe Basketbol Avrupa Kupaları
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