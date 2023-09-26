A Milli Erkek Hentbol Takımı kamp kadrosu açıklandı

2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu'nda İtalya ile iki maç yapacak olan A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın, 3-10 Ekim tarihleri arasında Ankara'da Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde yapacağı hazırlık kampının kadrosu açıklandı.
Başantrenör Okan Halay yönetiminde çalışmalarını sürdürecek A Milli Takım kadrosunda 20 oyuncu yer alıyor.
A Milli Takım, İtalya ile ilk müsabakasını 1 Kasım'da Sakarya'da Serdivan Spor Salonu'nda oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 5 Kasım'da İtalya'nın Chieti kentinde yapılacak.
A Milli Erkek Hentbol Takımı kamp kadrosu şöyle:
Kaleci: Coşkun Göktepe, Taner Günay, Mehmet Emre
Sol kanat: Samet Kanberoğlu, E. Harun Hacıoğlu
Sol oyun kurucu: Baran Nalbantoğlu, Fatih Çalkamış, Doruk Pehlivan, Ali Emre Babacan
Orta oyun kurucu: Ozan Erdoğan, Atakan Şirin
Sağ oyun kurucu: Ramazan Döne, Ömür Pehlivan, Eyüp Arda Yıldız, Durmuş Ali Tınkır
Sağ kanat: Şevket Yağmuroğlu, Çetin Çelik
Pivot: Çağlayan Öztürk, İlkan Keleşoğlu, Mehmet Demirezen