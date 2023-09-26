A Milli Erkek Hentbol Takımı kamp kadrosu açıklandı

2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu'nda İtalya ile iki maç yapacak olan A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın, 3-10 Ekim tarihleri arasında Ankara'da Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde yapacağı hazırlık kampının kadrosu açıklandı.

Başantrenör Okan Halay yönetiminde çalışmalarını sürdürecek A Milli Takım kadrosunda 20 oyuncu yer alıyor.

A Milli Takım, İtalya ile ilk müsabakasını 1 Kasım'da Sakarya'da Serdivan Spor Salonu'nda oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 5 Kasım'da İtalya'nın Chieti kentinde yapılacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı kamp kadrosu şöyle:

Kaleci: Coşkun Göktepe, Taner Günay, Mehmet Emre

Sol kanat: Samet Kanberoğlu, E. Harun Hacıoğlu

Sol oyun kurucu: Baran Nalbantoğlu, Fatih Çalkamış, Doruk Pehlivan, Ali Emre Babacan

Orta oyun kurucu: Ozan Erdoğan, Atakan Şirin

Sağ oyun kurucu: Ramazan Döne, Ömür Pehlivan, Eyüp Arda Yıldız, Durmuş Ali Tınkır

Sağ kanat: Şevket Yağmuroğlu, Çetin Çelik

Pivot: Çağlayan Öztürk, İlkan Keleşoğlu, Mehmet Demirezen