Haber Giriş: 4 Aralık 2020 Cuma 21:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
A Milli Erkek Basketbol Takımı Ankara'da parkeye çıkacak
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Hırvatistan ve İsveç maçları Ankara'da oynanacak.
FIBA 2021 Avrupa Elemeleri, devam ediyor. Grupta istediği sonuçları alamayan Ay Yıldızlılar, iki kritik maçını, başkentte oynayacak.
Bu önemli duyuruyu FIBA, resmi sitesinden paylaştı.
A Milli Erkek Basketbol Takımımızın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Şubat ayında oynayacağı Hırvatistan ve İsveç maçlarına Ankara'nın ev sahipliği yapacağı açıklandı.
Şubat ayındaki organizasyon 15-23 tarihleri arasında gerçekleşecek. 12 Dev Adam için gruptan çıkabilme adına bu iki maç çok büyük önem taşıyor.
D Grubu'nda mücadele eden A Erkek Milli Takımımız, son mücadelesinde Hollanda’yı İstanbul'da 73-71'lik skorla yenmişti.
Etiketler: Basketbol
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