TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe ve Göztepe'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle disipline sev edildiği belirtildi.

Beşiktaş, Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'un saha olayları, Gaziantep Futbol Kulübü'nün de çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkine karar verildi.

Ayrıca, Aytemiz Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Kasımpaşalı Haris Hajradinoviç de tedbirli olarak PFDK'ya gönderildi.