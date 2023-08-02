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Spor
AA 02.08.2023 16:17

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tarihi belli oldu

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 5-7 Temmuz 2024'te yapılacak.

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tarihi belli oldu
[Fotograf: AA]

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne'nin, UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne bir kez daha ev sahipliği yapmaya hazırlandığını belirtti.

Yeni sistemle ilk kez güreşseverlerle buluşacak

Gürkan, yeni sistemle ilk kez güreşseverlerle buluşacak olan ve heyecanla beklenen 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gelecek yıl 5-7 Temmuz tarihlerinde er meydanında gerçekleştirileceğini belirtti.

"Her pehlivanın en büyük hayali, en büyük hedefi Kırkpınar'da güreşmek, dualı çayırda mücadele etmek. Ancak 663. Kırkpınar itibarıyla her zembilini kapan Kırkpınar'da güreşemeyecek. Bu yıl başlanan Yağlı Güreş Ligi'nde 13 boyda en iyi puanı alan 64 pehlivan, başpehlivanlık güreşlerinde ise 32 pehlivan katılabilecek."

Gürkan, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde toplamda 864 pehlivanın 14 boyda dualı çayıra çıkıp, güreşeceğini aktardı.

"İşte bu değişim güreşin seyir zevkini daha da artıracak. Özlenen kıran kırana güreşler, dualı çayırda yeniden bizlerle buluşacak. Daha nitelikli, kaliteli, seyir zevki yüksek ve gelenekselliğine daha yakın kıran kırana bir Kırkpınar izlemek isteyen herkesi 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne bekliyoruz."

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Kırkpınar Yağlı Güreşleri Edirne
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