663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 864 pehlivan çayıra çıkacak

Gürkan, Selimiye Meydanı'ndaki tarihi belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, gelecek yıl 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni, Kurban Bayramı nedeniyle 1-7 Temmuz tarihlerinde düzenlemek istediklerini belirtti.

Gürkan, önümüzdeki yıl Kurban Bayramı'nın 15 Haziran arefe günü başlayıp 19 Haziran'da biteceğini söyledi.

"Herkes bayram tatilinde oluyor. Arada 20-21 Haziran kalıyor. O da tatil olur diye düşünüyoruz. O yüzden Haziran'ın son haftası bize hazırlık için yetmiyor. Mecburen 1-7 Temmuz'u düşünüyoruz ama diğer paydaşlarımızla da görüştükten sonra karar vereceğiz."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Kırkpınar'da yeni sistemin yürürlüğe giriyor

Gürkan, önümüzdeki yıldan itibaren Kırkpınar'da yeni sistemin yürürlüğe gireceğini hatırlattı.

Gürkan, pehlivanların, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun kurduğu Türkiye Yağlı Güreş Ligi kapsamındaki 7 güreşte elde edecekleri puanlarla Kırkpınar'a katılabileceğini ifade etti.

"Başpehlivanlığın dışındaki 13 boyda en yüksek puanı alan 64'er pehlivan katılacak. Başpehlivanlarda da 32'ye düştü bu sayı. 32 başpehlivanımız da önümüzdeki yıldan itibaren Kırkpınar'da bu yıl almış oldukları puanlar, elde ettikleri başarılara göre Kırkpınar çayırına çıkacaklar. Önümüzdeki yıl 14 boyda 864 pehlivan dualı çayıra çıkıp güreşecek. Buradaki asıl amaç Kırkpınar'ın gerçekten bir olimpiyat olduğunu hissetmek, hissettirmek."

"Kıran kırana güreşler izleyeceğiz"

Gürkan, yeni sistemle yağlı güreşi geleneksel formuna geri döndürmeyi amaçladıklarını belirtti.

Gürkan, puanlama uygulamasının, güreşin normal bölümündeki 40 dakikanın, durumun idare edilerek geçilmesine neden olduğunu söyledi.

"Yıllardır seyircinin de yağlı güreş uzmanlarının da en büyük tepkilerinden, en büyük sıkıntılarından birisi buydu. Önümüzdeki yıldan itibaren ilk yıl itibarıyla başpehlivanlıkta puanlama kalkıyor. Kıran kırana güreşler izleyeceğiz. Dolayısıyla pehlivanların da öyle saatlerce kol bağlamaları, el ense çekmeleri gibi bir durum ortadan kalkacak. Umutluyuz bu sistemden. Eminim ki yağlı güreşin geleceğini de kurtaran bir sistem olacak bu. Tabii yeni bir sistem. Mutlaka eksikleri, aksakları vardır. Onların hepsi zaman içerisine giderilebilir. En kötü kural en iyi kuralsızlıktan iyidir."