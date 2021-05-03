Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City ve Tottenham'dan lig projesine katılımlarıyla ilgili tüm evraklar talep edildi.

"Gelecekte benzer bir tehdidi önleyecek mevzuat üzerinde tartışıyoruz"

Konu hakkında yapılacak incelemenin ardından gerekli adımların atılacak.

"Hükümet, Premier Lig ve UEFA ile görüşmelerimiz devam ediyor. İngiliz futbol piramidini koruyabilmek için, gelecekte benzer bir tehdidi önleyecek mevzuat üzerinde tartışıyoruz."

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City ve Tottenham'ın aralarında yer aldığı Avrupa'nın önde gelen 12 kulübü, 19 Nisan gecesi yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

UEFA, FIFA, ülke federasyonları ve taraftarların yoğun tepkisinin ardından 6 İngiliz kulübü de 48 saat içinde girişimden çekildiğini açıklamıştı.