Süper Lig’de bazı takımlar kötü gidişi bir türlü durduramıyor. Ligin sonu yaklaştıkça 5 takım galibiyete hasret kaldı.

Sezonun ilk yarısının başarılı ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor ikinci yarıda düşüşe geçti. Son 9 maçında galip gelemeyen sarı siyahlı ekip, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 13. sıraya geriledi.

Konyaspor'un galibiyet hasreti 7 maça çıktı

İttifak Holding Konyaspor da teknik adam değişikliğine rağmen kötü gidişe engel olamadı. Takımın başına Bülent Korkmaz’ı getiren yeşil beyazlılar son 7 maçında 3 puanla tanışamadı.

İç Anadolu temsilcisi 5 beraberlik ve 2 yenilgiyle küme düşme hattının bir basamak üstüne kadar geriledi.

Fenerbahçe 6 maçtır galip gelemiyor

6 maçtır galip gelemeyen Fenerbahçe de taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Kötü gidişin faturasını Ersun Yanal’a kesen sarı lacivertliler 3 beraberlik 3 mağlubiyetle puan cetvelinde 7. sıraya geriledi.

Çaykur Rizespor’un galibiyet hasreti ise 6 maça çıktı. Karadeniz ekibi son 6 maçta 2 beraberlik 4 mağlubiyetle 14. sıraya düştü.

İlk yarının flaş takımı Aytemiz Alanyaspor da son 5 maçında galibiyet yüzü göremedi. Kırmızı beyazlılar 5 maçta aldığı 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 6’ncı sıraya geriledi.