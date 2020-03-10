Beşiktaş'ta, Gökhan Gönül sevinci yaşanıyor. Gösterdiği performansla takımın iyileri arasında yer alan tecrübeli futbolcu, MKE Ankaragücü maçında ağrıları sebebiyle oynayamamıştı.

35 yaşındaki oyuncunun ağrılarının geçtiği belirtildi.

Galatasaray deplasmanında Gökhan’ın 11’e dönmesi beklenirken, Sergen Yalçın’ın hücumun sağ kanadında kimi oynatacağı ise merak konusu.

Tyler Boyd ve Jeremain Lens’in yükselen performansından memnun kalan deneyimli çalıştırıcı, ikili arasında tercih yapacak. Ancak Lens’in formaya daha yakın olduğu gelen haberler arasında.

[Fotoğraf: Beşiktaş Spor Kulübü]

Beşiktaş'ta soğuk algınlığı devam eden Caner Erkin, derbi öncesi yapılan ilk 2 antrenmanı kaçırdı.

İlerleyen günlerde takımla çalışmalara başlaması beklenen başarılı futbolcunun, derbide sahada olabilir.

Bu arada Beşiktaş yönetimi, hafta içinde yapacağı toplantı sonrasında derbi primini belirleyecek. Futbolcuların motivasyonunu yükseltecek bir rakam belirleyecek siyah beyazlı yönetim, bu rakamı hafta sonunda açıklayacak.