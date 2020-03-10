Dünya çapında 3 binden fazla kişini hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüsünün 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesine neden olup olmayacağı merak konusu.

Son olarak Japonya Olimpiyat Bakanı Seiko Hashimoto kameralar karşısındaydı. Bakan Hashimoto, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın Japonya'da oynanacağı sözünü verdi.

Japonya Olimpiyat Bakanı, 2011 yılında ülkede yaşanan tsunamiye ve nükleer felakete dikkat çekerek, üstlerinden nasıl geldilerse olimpiyat oyunlarında da bunu başarabileceklerini söyledi.

Japonya Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura da yaptığı konuşmada, "Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı ve Paralimpik Oyunları'nı iptal etmeyi veya ertelemeyi düşünmüyoruz." dedi