Bursa'nın İznik ilçesinde 29 Eylül-2 Ekim'de gerçekleştirilecek 4. Dünya Göçebe Oyunları öncesinde hazırlıkların sürdüğü alanda tanıtım toplantısı düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, organizasyona 102 ülkeden 3 binden fazla sporcunun katılacağını söyledi.

Kasapoğlu, etkinliğe ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

"Aynı zamanda 2022 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanına da sahip olan Bursa, Türk tarihinde çok önemli bir şehirdir. Osmanlı'nın yanı sıra tarihin ve medeniyetin de başkentlerinden biridir. Bursa, ülkemizin gurur kaynaklarından biri olarak kalbimizin en müstesna köşesindedir."

Kasapoğlu, 4. Dünya Göçebe Oyunları ile büyük ve derin anlamlara sahip uluslararası bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapacaklarının bilincinde olduklarını vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İznik'te 4. Dünya Göçebe Oyunları ile ilgili açıklamalarda bulundu. pic.twitter.com/cQfJ0kmkn7 — TRT Spor (@trtspor) September 6, 2022

Kasapoğlu, Göçebe Oyunları'nın, geleneksel sporlar tarihinde çok önemli bir yerinin bulunduğuna işaret etti.

"Tabii ki bizler için tarihimizi ve kültürümüzü korumak, bu anlamda birlikteliğimizi, kardeşliğimizi geliştirmek, iş birliği ve dayanışmamızı güçlendirmek için de çok ama çok önemli bir vesile olarak görüyoruz. Göçebe Oyunları, milli kimliğimiz açısından, milli kimliğimizi inşa eden unsurlar açısından önemli bir özellik ve sadece Türk dünyasının değil, tüm insanlık açısından bir ortak birikim ve bunun yansıması ve tabii ki gelecek nesillere, yarınlara aktarılması gereken bir emanet. Bunu böyle görüyoruz. Bu şekilde algılıyoruz. Bu ruhla, bu bilinçle inanıyorum ki bu oyunlar hem 4'üncüsü olması hasebiyle hem bundan sonrası için de önemli bir kilometre taşı olacaktır."

[Fotoğraf: AA]

"Ülkemiz spor organizasyonlarında artık bir marka"

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uluslararası spor müsabakalarının; ulusların, bölgelerin, şehirlerin kimliklerini, değerlerini ve markalarını hedeflenen kitlelere ulaştırmak için bir araç olarak kullanıldığını belirtti.

Kasapoğlu, bu noktada Dünya Göçebe Oyunları'nın, tüm dünya halklarına sahip oldukları geleneksel birikimi, spor kültürü özelinde etnospor birikimini ortaya koymaları, onu tanıtma, yaşatma ve geliştirmeleri bakımından önemli bir imkan sunduğuna dikkat çekti.

"Dünden bugüne uzanan geleneksel sporlar 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda icra edilecek. Bu anlamda oluşturulacak mekanlarla, spor alanlarıyla programın ince detaylarıyla çok güzel organizasyonlarıyla, unutulmaz bir ev sahipliğine sahip olacak. Halen icra edilen geleneksel sanatlar, sahne sanatları veya Dünya Göçebe Oyunları'nın 4'üncüsünde en güzel şekliyle ortaya konulacak. Ziyaretçilerimiz hem bu sanatları izlerken aynı zamanda da bu sanatları deneyimleme imkanına sahip olacaklar."

Kasapoğlu, etkinlikte çocuklar için de "Çocuk Obası" oluşturulacağını dile getirdi.

Kasapoğlu, bu kapsamda atölye alanlarıyla, sanatsal etkinliklerle birtakım imkanların çocuklar, gençler için sunulacağını aktardı.

"Dünya mutfağından yöresel lezzetlerle, ülkelerin önde gelen şefleri burada ziyaretçilerimize sunumlar yapacaklar. Zengin kültürel değerlerin tanıtımı da oba çadırları ortamında 4. Dünya Göçebe Oyunları'na katılacak belediyelerimizin ev sahipliğiyle gerçekleştirilecek."

[Fotoğraf: AA]

Kasapoğlu, kurumsallaşma yolunda atılan pek çok adımla oyunların dünya spor sahnesinde saygın bir yer edinmesi ve bu saygınlığının güçlenmesinin en büyük amaçlarından biri olduğunu anlattı.

"Bu markayı tüm kültürel bir birliği sağlamak, evrensel bir görünüme kavuşturmayı amaç edindik. Ülkemiz spor organizasyonlarında artık bir marka. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle sahip olduğumuz altyapı hem organizasyonlar açısından hem de bu organizasyonlardaki markamızın güçlü bir şekilde algılanması açısından çok ama çok büyük bir avantaj. Bunu golften kış oyunlarına, su sporlarına, salon sporlarına kadar her alanda görüyoruz."

Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ülke olarak çok özel bir ev sahipliğini gerçekleştireceklerini söyledi.

Kasapoğlu, Göçebe Oyunları vesilesiyle Bursa'ya, bu güzide bölgeye sürdürülebilir tesis, altyapı kazandırmanın ayrı bir güzellik ve sevinç kaynağı olduğunu dile getirdi.

"İnanıyorum ki bu güzel altyapı bundan sonraki süreçte de yine ülkemize ve tüm dünyaya bir imkan olarak, bir ciddi tesis olarak da hizmet vermeye devam edecek. İlk üçü Kırgızistan'ın ev sahipliğinde başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Göçebe Oyunları'na Türkiye de en güzel şekilde ev sahipliğiyle damgasını vuracak."

Kasapoğlu, konuşmasının ardından Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, Dünya Göçebe Oyunları Organizasyon Komitesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ve organizasyona katılacak 40'tan fazla ülkenin büyükelçileriyle oyunların yapılacağı alanda inceleme yaptı.

Bakan Kasapoğlu ve Bilal Erdoğan, alandaki yapılan çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgilendirmede bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Bilal Erdoğan: Geleneksel sporlar önemli rol oynayacak

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, kurumsallaşmanın güçlenmesinde bu tarz önemli müsabakaların, yarışmaların çok ciddi katkısının olduğunu söyledi.

Bilal Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları'nın dünyanın en büyük geleneksel spor etkinliği olduğunu vurguladı.

"Buradaki müsabakaların düzeyleri arttıkça buraya katılan ülkelerdeki kurumsallaşma da artacak. Biz, Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak merkezimizi Bişkek'ten 2017 yılında İstanbul'a taşıdığımızda geleneksel sporlar alanında yaklaşık 55 federasyon içinde sadece bir federasyon vardı ama bugün geldiğimiz noktada bugüne kadar yapılan çalışmalar, müsabakalar, etkinlikler neticesinde Türkiye'de 4 tane geleneksel spor federasyonu var."

Erdoğan, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu, Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonu ve yeni kurulan Geleneksel Güreşler Federasyonu ile geleneksel sporların kurumsal altyapısının Türkiye'de güçlendiğine işaret etti.

"Bizim diğer üye ülkelerimizde de kurumsal yapılarda olumlu yönde gelişmeleri müşahede ediyoruz. Bugüne kadar 13 ülkenin gençlik spor bakanlarıyla Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak geleneksel sporların desteklenmesine yönelik niyet belgelerini imzaladık. Bu yöndeki çalışmalarımızı da hem daha fazla ülkenin gençlik spor bakanıyla imzalamaya devam ediyoruz hem uluslararası kuruluşlarla, UNESCO, Birleşmiş Milletler, Habitat gibi çalışmalarla geleneksel sporların sadece kırsalda değil şehirlerde de takip edilmesini, yaygınlaşmasını destekliyoruz. Geleneksel sporların ihyasının, geleneksel sporların popülerleştirilmesinin, dünyada kaybolmaya yüz tutan kültürlerin korunması ve milletlerin kendi kültürlerini yaşamayla ilgili özgüven duygusuna sahip olmaları noktasında önemli olduğunu düşünüyoruz. Dünyada spordan uzak olan, sporla sağlıklı ve devamlı irtibatı olmayan yüz milyonlarca insanın yeniden spora angaje olması için geleneksel sporların önemli rol oynayacağına da inanıyoruz."

[Fotoğraf: AA]

"Bu oyunlarla birlikte kazanan tabii ki dünya olacak"

Erdoğan, Türk Devletler Teşkilatı'na geleneksel sporların en önemli destekleyicisi uluslararası kuruluşlardan bir tanesi oldukları için teşekkür ettiğini ifade etti.

"Kırgızistan'a, bu oyunları üç defa ülkelerinde başarıyla gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum ve tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Sayın Cumhurbaşkanına, Sayın Gençlik Spor Bakanına dördüncü oyunları başarıyla gerçekleştirmek üzere ortaya koydukları gayretten dolayı teşekkür ediyorum. Hazırlık Komitesi Başkanı Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanımız Hakan Bey'e ve diğer bütün ekip arkadaşlarına bu sahanın hazırlanmasında emeği olan Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İznik Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu oyunlarla birlikte kazanan tabii ki dünya olacak.''

Hakan Kazancı: Dünya Göçebe Oyunları,dünya kültürlerinin çeşitliliğini yeniden canlandıracak

Dünya Göçebe Oyunları Organizasyon Komitesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, Türk Devletleri Teşkilatı'nın devlet başkanları düzeyinde kararlaştırılmış dünyanın en büyük geleneksel spor organizasyonu olan Dünya Göçebe Oyunları'nın ilkinin 2014'te Kırgızistan'da gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Organizasyonun 2'ncisi ve 3'üncüsünün 2016 ve 2018 yıllarında yine Kırgızistan'da düzenlendiğini dile getiren Kazancı, 4'üncüsünün ise 2020 yılında Türkiye'de yapılacağını ancak COVID-19 salgını nedeniyle bu seneye ertelendiğini anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Kazancı, göçebe kültürünün çok eski zamanlardan günümüze ulaşmış, insanlık tarihi kadar eski olduğunu belirtti.

"Çeşitli nedenlerle bulundukları yerlerden ayrılarak yeni yaşam alanlarına varmak için yollara düşen göçebeler, uzun yolculukları sırasında karşılaştıkları insanlardan etkilenmişlerdir. Aynı zamanda da kendi kültürlerini de o insanlarla paylaşmışlardır. Büyük insan toplulukları arasındaki etkileşimin kurulmasında tarih boyunca göçlerin etkisi yadsınamaz. Günümüzde çok farklı nedenlerle bulundukları coğrafyadan ayrılan göçebeler, kültürel etkileşimini devam ettirmede bu önemli rollerini sürdürüyor. Dünya Göçebe Oyunları, etnik milliyetçilik ve bölgesel çatışmaların giderek arttığı günümüzde dünya barışına katkı sunmayı, toplumlar arasında iş birliğini güçlendirmeyi, sivil diplomasiyi geliştirmeyi, hoşgörü ve yardımlaşmayı teşvik etmek için dünya kültürlerinin çeşitliliğini ve öz gönüllülüğünü yeniden canlandırmayı amaçlıyor. Spordan sanata, gastronomiden geleneksel spor deneyimlerine dek pek çok etkinliği barındıran Dünya Göçebe Oyunları, dünyanın dört bir yanından halkların kültürel tarihi mirasını korumayı, yaygınlaştırmayı, kültürler arası iletişimi, dostluk ve uyumu güçlendirmeyi, geliştirmeyi, geleneksel oyunları ve yarışmaları dünya çapında yaygınlaştırmayı, geliştirmeyi ve teşvik etmeyi hedefliyor. Renkli yarışmalar, çeşitli müsabakalarla geleneksel spor ve kültürlerin icra edildiği etkinlikler, misafirlerini geleneksel sporlar ve kültürlerden izler taşıyan keyif dolu bir yolculuğa da çıkaracaktır."

Atlı oyunlar, ulusal güreşler, geleneksel okçuluk müsabakaları...

Kazancı, bu etkinliği ileriye yönelik olarak Türkiye ve diğer ülkeler arasında ortak anlayış kültürünün pekişmesi adına oldukça ümit verici bulduğunu bildirdi.

Kazancı, Dünya Göçebe Oyunları'nı kültürel diplomasinin de merkezi olarak görüp böyle konumlandırdıklarını aktardı.

"102 ülkeden 3 binden fazla sporcunun katılacağı 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda yer alacak faaliyetlerde geçmişten günümüze uzanan geleneksel sporlar sergilenecek. Özel oluşturulan spor alanları ile çeşitli müsabakalara ev sahipliği yapacaktır. Özellikle atlı oyunlar, ulusal güreşler, geleneksel okçuluk dallarında birbirinden güzel müsabakalar izleyeceğiz."

Oyunlarda aynı zamanda ortak kadim kültürlerin yansımalarının görüleceğine dikkati çeken Kazancı, bu anlamda önemli kazanımlar elde edileceğine inandıklarını belirtti.

[Fotoğraf: AA / Dünya Göçebe Oyunları Organizasyon Komitesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı,]

Kazancı, Dünya Göçebe Oyunları'nda bu geleneksel oyunların yanı sıra 40'tan fazla da oyun dalının yer alacağını dile getirdi.

"Dünya mutfaklarından çeşitli lezzetlere ev sahipliği yapan gastronomi etkinliğinde 20 ülkenin mutfağı, kendi ülkelerini temsil eden en iyi aşçılar tarafından tanıtılacak ve bu lezzetleri katılımcılara ikram edecektir. Bununla birlikte geçmişten günümüze de süregelen el sanatları, çeşitli dallarda 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda sergileme ve atölyeler olarak yer bulacaktır. Hat, ebru, iğne oyası, cam üfleme, eldiven, tüp işlemeleri, filografi, bez bebek yapımı, sedef işçiliği, keçecilik, merkezi İznik olan çinicilik başta olmak üzere birçok geleneksel sanat, Dünya Göçebe Oyunları'nda ilgilileriyle buluşacaktır. Dünyaca tanınmış ses sanatçıları, Türkiye'nin önde gelen sesleri, ulusal ve uluslararası folklor ekipleri, halk dansları, çocuk şarkıları, konseri ve korolarıyla sahne alacaklardır. Geri dönüşüm, kolaj, ebru atölyesi, oyuncak, tasarım, resim, kukla, pastel boya, ritim, denge, masal atölyeleri gibi atölye çalışmalarını da faydalı ve önemli buluyoruz. Çocuklara özel sanat etkinlikleri, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın ana unsurlarından olacak, 'çocuk obası' adıyla kurulacak etkinlik alanında çocuklara sanat eğitimleri ve uygulamalı sanat atölyeleri imkanı sunulacak."

Hakan Kazancı, katılımcılara ülkelerinin kültürlerini, geleneklerini ve yaşam biçimini yansıtan ürünler sunulacağı bilgisini verdi.

Kazancı, bu oyunları dünyada yok olmaya yüz tutmuş, değer verilmemiş veya göz ardı edilmiş birçok kültürel zenginliğin kamuoyuyla buluşması için önemli bir araç olarak gördüklerini bildirdi.

"Dünya Göçebe Oyunları'nın sivil diplomasi ayağı da bulunuyor. Bu etkinliğimiz aynı zamanda kültürel diplomasiyi, gastro-diplomasi ve spor diplomasisini de kapsıyor. Bu oyunlar sadece Türklerin değil aynı zamanda tüm göçebe halklarının tarihsel hafızalarını canlandırması açısından çok önemlidir. Bizlere göçebe kültürünü farklı bir yönüyle paylaşma fırsatını veren bu oyunlarda yer alacak tüm katılımcılara şimdiden başarılar diliyorum."