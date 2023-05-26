3x3 Erkek Basketbol Milli Takımı kampa girecek

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, 10-11 Haziran tarihlerinde Slovakya'da düzenlenecek 3x3 Avrupa Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek.

Milliler, elemeler öncesinde 5 Haziran Pazartesi günü Kocaeli'nde kamp çalışmalarına başlayacak.

Barış Süer'in çalıştırdığı 3x3 Erkek Basketbol Milli Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Hakan Destanoğlu (Beylikdüzü Basketbol), Göktürk Gökalp Ural (Etimesgut Belediyesi), Abdullah Güçlü, Berke Baran Akçam (İlkler Şehri Uşak), Berk Nehir Çağlıyan (Karamürsel GSK), Oğuzhan Tosun (OGM Ormanspor), Mert Yavi (Semt 77 Yalova Acarspor), Bertan Baştan (Yukatel Merkezefendi Belediyesi)