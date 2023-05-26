Çok Bulutlu 22ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 26.05.2023 15:13

3x3 Erkek Basketbol Milli Takımı kampa girecek

3x3 Erkek Basketbol Milli Takımı, Avrupa Kupası Eleme hazırlıkları için kampa girecek.

3x3 Erkek Basketbol Milli Takımı kampa girecek
[TBF]

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, 10-11 Haziran tarihlerinde Slovakya'da düzenlenecek 3x3 Avrupa Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek.

Milliler, elemeler öncesinde 5 Haziran Pazartesi günü Kocaeli'nde kamp çalışmalarına başlayacak.

Barış Süer'in çalıştırdığı 3x3 Erkek Basketbol Milli Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Hakan Destanoğlu (Beylikdüzü Basketbol), Göktürk Gökalp Ural (Etimesgut Belediyesi), Abdullah Güçlü, Berke Baran Akçam (İlkler Şehri Uşak), Berk Nehir Çağlıyan (Karamürsel GSK), Oğuzhan Tosun (OGM Ormanspor), Mert Yavi (Semt 77 Yalova Acarspor), Bertan Baştan (Yukatel Merkezefendi Belediyesi)

ETİKETLER
Basketbol
Sıradaki Haber
Eski milli futbolcu Burak Yılmaz Fortuna Sittard'dan ayrılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:41
Şanlıurfa'da terör operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
15:47
Hollanda'da 360 refakatsiz mülteci çocuk kayboldu
15:47
Hatay'da prefabrik iş yerleri hak sahiplerine teslim edildi
15:44
Gabar Dağı'ndan petrol fışkırıyor
15:32
Depremde hayvanları telef olan üreticilere yenileri dağıtılıyor
15:01
Kuraklıkla mücadele eden İspanya'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Çorum'da yöresel yemekler tanıtıldı
Çorum'da yöresel yemekler tanıtıldı
FOTO FOKUS
Etiyopya TV çalışanları TRT'de
Etiyopya TV çalışanları TRT'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ