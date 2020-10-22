Klassis Golf Kulübü tarafından İstanbul'da düzenlenecek Cumhuriyet Kupası, 28-29 Ekim tarihlerinde Marmara Golf Sahası'nda gerçekleştirilecek.

İstanbul'da 29 Ekim'de yapılacak bir diğer turnuvayı ise Kemer Golf Kulübü, Atatürk Kupası ismiyle organize edecek.

Ankara'da da 29 Ekim'de Ankara Golf Kulübü tarafından Cumhuriyet Bayramı Turnuvası yapılacak.