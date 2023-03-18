Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş’te yapılan organizasyonda 23 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı 2'si altın toplam 5 madalya elde etti.

Türkiye'nin 129 puanla ikinci olduğu organizasyonda Ukrayna 158 puanla birinci, Romanya ise 123 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Organizasyonda 68 kiloda Nesrin Baş ile 53 kiloda Zeynep Yetgil altın, 50 kiloda Zehra Demirhan, 59 kiloda Ebru Dağbaşı ve 76 kiloda Mehtap Gültekin ise bronz madalya kazanmıştı.