Paris 2024 Olimpiyatları için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Fransa, yalnızca organizasyonda değil bilet satışında da iddialı.

2024 olimpiyatları için 10 milyon, paralimpik oyunları için de 3,5 milyon bilet satışa sunulacak. Yaz olimpiyatları için biletlerin tamamının satılması bekleniyor.

Londra 2012'de yaklaşık 9 milyon bilet satışa sunulmuş, 8,2 milyonu satılmıştı. Atlanta 1996 oyunlarında da 11 milyon biletten 8,3 milyonu tükenmişti.

Paris 2024'te, bilet fiyatları 24 eurodan yani yaklaşık 392 TL'den başlayacak. Biletlerin yarısı 50 euronun altında bir fiyatla satışa sunulacak.

Yıl sonundan itibaren, resmi online kayıt programı üzerinden bilet talebi için kayıt alınacak. Aktif bilet satışı 2023 Şubat ayı itibari ile başlayacak.